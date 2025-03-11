Получили повестку? Могут ли отправить еще одну и какая ответственность за неявку

Юрист рассказал, что обязательно нужно сделать после оплаты штрафа

Повестка действует до момента мобилизации гражданина или привлечения его к административной ответственности. Это означает, что после получения первого вызова нет необходимости отправлять новые повестки одну за другой.

Однако после оплаты штрафа территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вправе выдать новую повестку с аналогичным требованием. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Дмитрий Кушнаренко.

Также возможно повторное вручение повестки в случае изменения персональных данных военнообязанного, о которых он не сообщил своевременно. В этом случае повестка будет отправлена или вручена для уточнения учетных данных.

Сколько повесток могут отправить

ТЦК и СП не имеют ограничений в количестве отправок повесток при завершении действия предыдущих вызовов. Это означает, что даже после оплаты штрафа или истечения срока действия предварительной повестки гражданин может получить новую.

Какая ответственность за неявку

За неявку по "боевой" повестке, содержащей категорическое предписание о прибытии на сборный пункт в определенный день и время, наступает уголовная ответственность. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, в случае нарушения воинской обязанности во время военного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как избежать проблем после уплаты штрафа

Адвокат Дмитрий Кушнаренко обратил внимание на важный момент: после оплаты штрафа необходимо проконтролировать внесение сведений о снятии с розыска в реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Поскольку нередки случаи, когда ТЦК и СП не соблюдают процедуру и не вносит эти данные.

Ранее "Телеграф" писал, кто не подлежит призыву в 2025 году. Получить отсрочку от мобилизации можно не только по состоянию здоровья, но и по особым семейным обстоятельствам.