Не полностью прошел ВВК. Могут ли оштрафовать за такое

Применить штрафные санкции заочно не могут

Проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) должны все военнообязанные после направления от территориального центра комплектования (ТЦК). Однако в случае незавершенного прохождения ВВК гражданам может грозить административный штраф.

Об этом рассказывают юристы на портале "Юристи.UA". Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в этих случаях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Юрист Евгений Корнийчук также подтвердил, что размер штрафа за незавершенную военно-врачебную комиссию составляет от 17 тысяч гривен.

При каких условиях налагается штраф

Корнийчук объясняет, что штраф может быть наложен только при определенных условиях:

гражданин должен присутствовать на заседании по наложению штрафа,

или его должным образом сообщить о времени и дате рассмотрения дела.

Это означает, что штрафные санкции не могут быть применены заочно или без предварительного уведомления.

Что делать, если не завершил ВВК

Если вы по определенным причинам не завершили прохождение ВВК, важно:

Связаться с ТЦК и объяснить ситуацию. Предоставить документы, подтверждающие объективные причины невыполнения требований. Появиться на заседании или обеспечить надлежащее уведомление о своем отсутствии.

Напоминаем, что ваше заключение ВВК могут отменить из-за ошибки в документах, например, при заполнении данных в медицинской форме. Такое правило действует всегда, даже если эта строка не влияет на диагноз и вывод о непригодности к службе.

Аннулирование решения ВВК также происходит, если члены комиссии подозреваются в коррупции, например, в выдаче справок за взятки. В таком случае выводы, которые они предоставили, повторно проверяются. В свою очередь, Центральная и региональные ВВК могут отменять все постановления, даже если часть выводов была вынесена законно. Кроме того, есть еще один момент, когда заключение медкомиссии отменяется.

Ранее "Телеграф" писал, сколько дней дается на военно-врачебную комиссию. К лету некоторым украинцам обязательно нужно пройти медосмотр.