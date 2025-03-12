Штрафы от ТЦК можно будет оплачивать онлайн и со скидкой: как это будет работать

Новая функция будет доступна и для мужчин, живущих за границей

Украинцы получат возможность платить штрафы за нарушение воеинского учета онлайн — через мобильное приложение "Резерв+". Теперь для этого не нужно будет ехать в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время эфира телемарафона. По ее словам, нововведение стало возможным благодаря принятию законопроекта №12093, который значительно упрощает процесс оплаты штрафов и устраняет лишние бюрократические преграды.

"Вы делаете это в несколько кликов прямо в своем приложении", — отметила Черногоренко.

Также она рассказала, что сразу после оплаты можно обновить свои данные в реестре. Кроме того, как и в случае со штрафами за нарушение ПДД, предусмотрена скидка 50% при оплате в течение первых 10 дней.

Еще одна важная деталь — новая система будет доступна и для находящихся за рубежом украинцев.

"Собственно, украинские граждане, которые за границей, также могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами", — добавила заместитель министра обороны.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №12093, предусматривающий упрощение процедуры административного штрафования военнообязанных. Одним из ключевых новшеств является возможность оплатить штраф со скидкой 50%, если военнообязанный добровольно признает нарушение и обратится в ТЦК.

Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Однако новый законопроект позволяет военнообязанным самостоятельно обратиться в ТЦК и оплатить только 8 500 грн – половину минимального размера штрафа.

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