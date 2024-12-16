Можно ли избежать штрафа за неявку по повестке

Сообщить ТЦК можно по почте

В Украине продолжается мобилизация, и повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязательны для выполнения. Но если гражданин находился в больнице или имел другую уважительную причину, он может не явиться в военкомате в указанный срок.

Однако самого факта недостаточно, необходимо официально уведомить ТЦК. Адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии РБК-Украина рассказал, что такое сообщение следует посылать заказным письмом через "Укрпочту" с описанием вложения.

"Это также в дальнейшем позволит обжаловать штрафы, которые могут налагаться. Или обжаловать другой процесс по привлечению к админответственности. Скажем, арест счетов и, возможно, реализацию имущества или лишение права вождения авто и т.д. ", — объясняет юрист.

Когда можно обжаловать штраф

Для обжалования штрафа необходимо получить копию постановления об административном правонарушении. Если повестка была вручена с нарушениями (например, не под личную подпись или неправильно оформлена), желательно получать такой документ с участием адвоката в ТЦК.

Основное основание для обжалования – часто процессуальные нарушения, которые могли быть при вручении повестки или оформлении постановления.

"Поэтому важно тщательно анализировать каждый аспект – текст повестки, способ ее вручения, содержание постановления и соответствие соблюдения процедурных норм. Другие обстоятельства, такие как неправильное оформление документов или отсутствие подписей, также могут служить основаниями для обжалования", — отмечает Кушнаренко.

Обжаловать постановление об административном правонарушении можно в течение 10 дней через общие местные суды. Если этот срок пропущен, адвокат может подать ходатайство о его возобновлении.

Где проверить наложенные штрафы

Юрист рассказывает, что узнать о штрафах или других взысканиях можно в Государственном реестре должников Украины. Для этого требуется ваш регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Ранее "Телеграф" писал, могут ли оштрафовать мужчин, которые пришли в ТЦК обновить данные. Суды не всегда могут дать четкий ответ.