Журналистка собственноручно раскрыла мошенническую схему и вернула украденные у нее деньги: как ей это удалось

Попытка хакеров вывести деньги из аккаунта украинской журналистки очень плохо для них закончилась

Журналистка BBC News Ukrainian Оксана Тороп собственноручно смогла сделать то, чего часто не могут сделать банки и Киберполиция – раскрыла дело о краже денег с ее банковского аккаунта и смогла вернуть все похищенное. При этом банк отказывался что-либо делать, а в полиции предупреждали, что деньги вряд ли можно будет вернуть.

Об этом сама Тороп написала в своем Facebook. По ее словам, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 марта (с воскресенья на понедельник), хакеры вывели со счета деньги, совершив более 60 (!) транзакций ночью.

"Что в этой ситуации делаешь — обращаешься в банк и киберполицию. Все это я послушно сделала. Что происходит дальше? В банке мне ожидаемо навязывают, что я могла кому-то передать конфиденциальные данные счета, пароли к аккаунту и т.д., поэтому банк такой молодец, ни в чем не виноват. А ты, клиент, чуть-чуть похож на лоха. В полиции открыли дело, взяли показания и честно сказали: ваши деньги вряд ли кто-нибудь вернет. Но тех, кто украл, мы будем всерьез искать", – написала она.

Журналистку такой вариант не устраивал, поэтому она принялась за дело самостоятельно. В первую очередь она взяла у банка все детали по транзакциям: выяснилось, что деньги ушли в Лондон на счет иностранной компании. Далее с помощью поиска в интернете на сайтах, профильных форумах, поисковиках удалось установить, кому именно принадлежат счета.

"Выясняю, что это счета знатных международных разработчиков видеоигр. С хорошей репутацией, что стало для меня невероятной удачей. Ведь если речь о репутации, значит договориться будет легче. И садится эта женщина чарджбекить. Культурный английский, без мата и эмоций. Пишу красивое письмо в штаб-квартиру американского игрового гиганта. В конце — бест регардс, Оксана фром Киев. Копии пошли "дочкам" в разные страны и даже мерчендайзерам. Чтобы наверняка. Через несколько часов мне приходит письмо от гейм-мастера Зунара из Калифорнии, в нем — сожаление из-за взлома банковского аккаунта и заверения, что средства вернут. Сегодня — деньги уже на моем счету", — отметила журналистка.

А что, собственно, случилось? Тороп выяснила, что это вообще было. Взломавшие счет хакеры переправили деньги на свои аккаунты в системе разработчика видеоигр. Со стороны хакеров было большой ошибкой использовать легальные услуги известного разработчика: такие компании, как правило, очень заботятся о своей репутации и сразу же реагируют на такие инциденты. Поэтому женщине не только вернули деньги, сделав это очень быстро, но и пообещали проверить аккаунты, на которые эти деньги были заведены, и похоже, кого-то ждет перманентная блокировка на любимом игровом сервисе.

"Это мой привет вам, гайз, потому что вы поступили очень непорядочно. Найду. У меня теперь есть заокеанский друг гейм-мастер, он за мной горой. Мое собственное расследование длилось три дня, свои деньги я вернула. Мораль чужого не беру, но и свое не отдам. Почему я вам это пишу — никогда, никогда и никогда не сдавайтесь! Даже если вам говорят, что все пропало", — резюмировала журналистка.

Напомним, что ключевые государственные реестры, вебсайты Минюста и госпредприятия "Национальные информационные системы", портал государственных сервисов "Дия" и другие критически важные системы "легли" 20 декабря 2024 года. Это произошло в результате целенаправленной атаки врага. При этом сразу после чрезвычайного происшествия озвучивались разные сроки возобновления работы систем, которые подверглись воздействию извне. Запустить первые три реестра – Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов – специалисты смогли на 11-й день. На возобновление работы остальных, по прогнозам, должно было уйти еще от 7 до 20 дней.

В результате 9 января заработал Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). 10 января было завершено внесение актовых записей гражданского состояния с бумажных носителей в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а на следующий день они стали доступны в приложении "Дия". И последняя группа реестров, по сообщению Минюста, была восстановлена 20 января, это в частности Государственный реестр прав на недвижимое имущество; ⁠Государственный реестр обременений движимого имущества; ⁠Автоматизированная система исполнительного производства; ⁠Электронный реестр апостилей; ⁠Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу; Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность"; Единый государственный реестр лиц, по которым применены положения Закона Украины "Об очищении власти".