Во всем виновата узкая дорога? В ТЦК прокомментировали наезд на велосипедиста (видео)

Инцидент произошел в Харькове

В Харьковском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прокомментировали наезд на велосипедиста. Событие произошло на днях с участием местного жителя и военных из центра комплектования.

Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП в своем официальном заявлении. В сообщении говорится, что дорожно-транспортное происшествие произошло во время движения мобильной группы оповещения по улицам города. По предварительным данным представителей ТЦК, велосипедист двигался посреди узкой дороги и внезапно изменил направление движения в сторону автомобиля военнослужащих.

Водитель транспортного средства не смог избежать столкновения на сложном участке дороги, где находился поворот и припаркованный автомобиль, что затрудняло осмотр. В результате наезда велосипед попал под колеса автомобиля.

В ТЦК говорят, что после инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы оказать пострадавшему необходимую помощь. Однако велосипедист покинул место происшествия.

Руководство Харьковского областного ТЦК и СП назначило служебное расследование в этом случае. В заявлении отмечается, что наезд был непреднамеренным и произошел из-за сложных условий дорожной ситуации.

"Факт наезда не отрицается, однако подчеркиваем, что речь идет о непреднамеренном событии, которое произошло при сложных условиях дорожной обстановки", — отмечают в ТЦК и СП.

Напомним, это уже не первый случай с участием военнослужащих ТЦК и велосипедистов в Харькове. Недавно в городе произошел инцидент, когда военный толкнул мужчину на велосипеде, и тот упал лицом в болото.