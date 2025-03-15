В ТЦК на Полтавщине двое мужчин в один день покалечили себя, чтобы не попасть на войну

Оба заявили, что готовы лучше убить себя, чем быть мобилизованными

В ТЦК города Кременчуг двое мужчин пытались избежать мобилизации, искалечив себя. Оба случая произошли в один день — 14 марта.

Как сообщили на Facebook-странице Полтавского областного ТЦК и СП, в 15 часов на сборном пункте 25-летний мужчина "демонстративно начал царапать себе руки ключами". Он сделал это, когда узнал, что его признали годным к военной службе.

Второй случай произошел в 18 часов — 32-летний военнообязанный пытался порезать себе вены стеклом от разбитой бутылки. Обоим мужчинам первую медицинскую помощь оказали врачи военно-врачебной комиссии. На место в обоих случаях прибывала "скорая", медики констатировали отсутствие угроз для жизни мужчин.

Однако оба заявили, что готовы лучше убить себя, чем быть мобилизованными. Поэтому мужчин доставили в психиатрическое отделение.

"Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы. Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы для жизни или здоровья, понимая, что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь", — отметили в ТЦК.

Там уточнили, что в обоих случаях мужчины уже прошли ВЛК и были признаны годными к военной службе (в том числе и психиатром). Таким образом они уже считаются мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр. Поэтому после лечения действия мужчин правоохранители будут рассматривать как военных.

"Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самоувечья в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы", — заявили в ТЦК.

Как сообщал "Телеграф", в Харькове сотрудник ТЦК использовал травматический автомат против гражданского лица. Он сделал это в ответ на применение мужчиной кастета во время мобилизационных мероприятий.