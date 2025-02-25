Упал лицом в землю и очутился в бусе: в Харькове люди в форме напали на велосипедиста, реакция ТЦК (фото)

Мужчина упал на асфальт и его протащило по земле

Нападение на велосипедиста произошло в Харькове средь бела дня. Неизвестные в военной форме столкнули мужчину с транспортного средства на полном ходу.

Об этом пишет "Суспільне". Соответствующее видео появилось в сети 25 февраля. По данным журналистов, инцидент произошел утром на улице Мира в Индустриальном районе Харькова.

На кадрах можно увидеть, как мужчина ехал на своем велосипеде по тротуару, однако в какой-то момент ему на встречу вышел мужчина в военной форме и толкнул его. В результате удара мужчина упал лицом в землю и его протащило по земле еще какое-то расстояние.

После падения к пострадавшему подошел нападавший, а также еще несколько человек в военной форме. Через полторы минуты после начала конфликта, лежащего на земле велосипедиста окружают уже семь человек в военной форме. Тогда он поднимается, загружает свой велосипед в подогнанный микроавтобус и вместе с ними выходит из кадра.

Корреспонденты издания обратились к представителям местного ТЦК за комментариями.

"Спикер ТЦК Елена Родина сообщила, что сейчас изучают предоставленное видео, устанавливают возможных участников и причины конфликта. Детали проверки Родина обещает обнародовать в ближайшее время", — говорится в материале.

В полиции также подтвердили инцидент.

"Полиция начала проверку по факту событий на ХТЗ, когда люди в военной форме напали на мужчину, который ехал на велосипеде, сказала "Суспільному" пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская. По ее словам, в настоящее время предварительно известно, что на видео запечатлели вторую встречу мужчины и людей в форме: во время первой мужчина пытался убежать от них на велосипеде. Соболевская говорит, что мужчину доставили в райотдел — оказалось, что он находится в розыске, как самовольно покинувший воинскую часть. Обстоятельства происшествия продолжают исследовать", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина набросился на военного ТЦК с баллончиком и травматом в Одессе.