Вытащили из магазина под истошные крики: в ТЦК Львова объяснили резонансное видео с военными

Инцидент произошел около 21:00 на проспекте Черновола

В субботу, 15 марта, в сети появилось видео, на котором мужчину во Львове силой затолкали в машину люди в форме. Позже стало известно, что он нарушал военный учет и напал на военнослужащего.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из пабликов. Там сообщили, что якобы мужчину вывели из-за черного хода супермаркета "Ашан" на проспекте Черновола.

На кадрах слышно, как мужчина громко кричит. В то же время его ведут в суд, сажают туда и увозят. Очевидцы происшествия пытались остановить бус, но сделать этого не удалось.

Внимание! В видео содержится нецензурная лексика.

Как прокомментировали в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что в тот день группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП в рамках служебных обязанностей проводила оповещение военнообязанных граждан.

"Около 21:00, на проспекте Чорновила, один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками. После выяснения, что гражданин является нарушителем военного учета, он ударил одного из военнослужащих и пытался скрыться", — говорят в ТЦК.

Сообщается, что после прохождения ВЛК мужчина был признан годным к военной службе.

Напомним, что в случае отказа от повестки без законных оснований правоохранители могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Полтавщине двое мужчин в один день искалечили себя, чтобы не попасть на войну.