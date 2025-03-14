Есть два варианта. Как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК

Юрист рассказал, как и куда подавать заявление

Подать в розыск территориальные центры комплектования (ТЦК) могут военнообязанных граждан, которые нарушили правила воинского учета. Есть несколько способов узнать, по какой именно причине разыскивают мужчину.

Об этом рассказал юрист Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA". Он отметил, что обращаться в таком случае нужно в ТЦК и СП.

"Вы можете направить в ТЦК соответствующее заявление с просьбой предоставить ответ по поводу подачи Вас в розыск", — пояснил юрист.

Как подать заявление

Сделать это можно двумя способами:

Лично подать заявление в территориальный центр комплектования. Обратиться с помощью адвоката, который подготовит и подаст заявление от вашего имени.

Что нужно указать в заявлении

В заявлении следует четко указать свои персональные данные и суть просьбы — предоставить информацию о возможном объявлении в розыск. Такой документ позволяет выяснить, действительно ли гражданин находится в розыске из-за нарушения воинского учета.

Напомним, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. За такие правонарушения граждан налагают штрафы от 17 тысяч гривен.

ТЦК может быть оштрафован не только за неявку по повестке. Есть и другие поводы, в том числе необновление данных или порча военного билета. Также можно "попасть на деньги" в случае оформления электронного направления на ВВК и неявке по нему в течение двух недель с даты осмотра.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко недавно сообщила, что посмотреть и даже оплатить штраф можно будет в "Резерв+". Пока для этого заканчивают необходимую законодательную базу. Штрафы будут видеть не только в Украине, но и военнообязанные за границей.

Ранее Телеграф писал, что Верховная Рада приняла скидки для штрафов от ТЦК. Теперь нарушители учета смогут оплатить лишь 50% от минимального штрафа в размере 17 тысяч гривен, то есть 8 500 гривен, если сделают это добровольно в течение 10 календарных дней с момента вступления в силу постановления законной силы.