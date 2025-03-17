У всьому винна вузька дорога? У ТЦК прокоментували наїзд на велосипедиста (відео)

Інцидент трапився у Харкові

У Харківському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) прокоментували наїзд на велосипедиста. Подія сталася днями за участі місцевого жителя та військових з центру комплектування.

Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП у своїй офіційній заяві. У повідомленні йдеться про те, що дорожньо-транспортна пригода сталася під час руху мобільної групи оповіщення вулицями міста. За попередніми даними представників ТЦК, велосипедист рухався посередині вузької дороги й раптово змінив напрямок руху в бік автомобіля військовослужбовців.

Водій транспортного засобу не зміг уникнути зіткнення на складній ділянці дороги, де був поворот та припаркований автомобіль, що ускладнювало огляд. Внаслідок наїзду велосипед потрапив під колеса автомобіля.

У ТЦК кажуть, що після інциденту військовослужбовці зупинили авто, щоб надати постраждалому необхідну допомогу. Однак велосипедист залишив місце події.

Керівництво Харківського обласного ТЦК та СП призначило службове розслідування щодо цього випадку. У заяві наголошується, що наїзд був ненавмисним і стався через складні умови дорожньої ситуації.

"Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки", — зазначають у ТЦК та СП.

Нагадаємо, це уже не перший випадок за участі військовослужбовців ТЦК та велосипедистів у Харкові. Нещодавно у місті трапився інцидент, коли військовий штовхнув чоловіка на велосипеді, і той впав обличчям у болото.