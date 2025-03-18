Удобный график и достойная оплата. Пенсионерам предлагают выгодную работу

Работать нужно в центре столицы

Работа для пенсионеров в Украине есть, поэтому пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать неплохую прибавку к пенсии. Например, в Киеве ищут охранника в офис, готовы взять на работу пенсионера.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Зарплата — от 10 500 до 11 000 гривен (700 гривен в сутки). Режим работы 3/3 – три дня рабочие, три выходных, на смене работает один человек. Офис расположен на улице Большая Васильковская (м. Олимпийская).

В обязанности будущего охранника будет входить:

охрана

пропускной режим

слежка за порядком

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересной вакансии для пенсионеров — тайный покупатель. Оплата составляет от 90 гривен за одну проверку, которая длится около 5 минут. Работать можно в свободное время, что особенно удобно пенсионерам. Для участия требуется доступ к интернету и устройство для фото- и аудиозаписи.

Также мы писали о вакансии дежурного диспетчера в Вишневом, на работу готовы взять пенсионера. Среди основных требований – сосредоточенность, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, умение пользоваться интернетом и принадлежностями для офиса на уровне продвинутого пользователя.