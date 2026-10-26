Украинцы охотятся за тунцом по 40 гривен из "Сильпо": что с ним оказалось не так
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В отзывах критикуют вкус и текстуру, но стоит учитывать: этот вид консервов должен иметь мелкую текстуру.
Консервированный тунец Iberica в "Сільпо" продают со скидкой 55% – банка стоит 40 грн. Такая скидка в рамках акции "Цінотижики" привлекла внимание покупателей, но их отзывы не очень лестные. Одна из претензий – консистенция, на которую указывает надпись на банке.
Пользовательница tanylliaa опубликовала пост о банке тунца за 40 гривен и призвала покупать его в "Сільпо". Она показала два акционных варианта: тунца для салатов в масле и в собственном соку.
Но даже в приложении у этих консервов очень низкий рейтинг. Пользователи же в комментариях и отдельных постах отмечают: купили и пожалели. "Я тоже как-то взяла по акции, но не посмотрела, что он измельченный. Больше никогда!", – написала пользовательница annakotsur.
"Тоже повелась на марку Iberica, думала, будет нормальный. Хорошо, что взяла на пробу одну банку, которую потом выбросила", – поделилась пользовательница bober_oksanka.
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"На 99,9% уверен, что люди, рекламировавшие этот тунец, не пробовали никакого другого", – написал пользователь maksimanom. К посту он добавил фото своей открытой банки. Есть претензии и к вкусу, говорит daariikkk в видео отзыве.
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Чем измельченный тунец отличается от филе
Тунец для салатов – это консервы с особой текстурой: мясо в них измельчено или разделено на волокна. Именно такой вариант Iberica показан в постах покупателей и вызвал больше всего претензий.
По степени измельчения консервированный тунец делят на три основные категории:
- Филе / целые кусочки (Solid / Filet). Это цельные или крупные куски мяса – самый дорогой и качественный вариант.
- Кусочки (Chunks). Рыбу умеренно нарезают. Такой тунец подходит для пасты, пиццы и соусов.
- Для салатов / измельченный (Shredded / Grated). Мясо мелкое или разделенное на волокна. Это самый дешевый вариант. Такой тунец подходит для намазок, бутербродов и быстрых салатов.
Измельченную рыбу легко смешать с другими ингредиентами начинки. Например, ее можно добавить в открытые бутерброды с яйцом, огурцом и кукурузой.
Какая бывает заливка у консервированного тунца
Консервы также различаются средой, в которой хранят рыбу. От нее зависят сочность, вкус и калорийность продукта. Есть такие виды заливки:
- В собственном соку (Al Naturale / in spring water). Рыбу консервируют в собственной жидкости, добавляя воду и соль. В таком тунце минимум калорий и около 24 г белка на 100 г. Он подходит для диетического и фитнес-питания.
- В оливковом или подсолнечном масле. В такой заливке мясо получается более мягким, сочным и калорийным.
- В соусах или с овощами. К рыбе добавляют томатный соус, специи или овощные смеси, в частности фасоль и кукурузу.
"Телеграф" ранее сравнил два вида сардин из "АТБ". Контрольное взвешивание показало: в "Своїй Лінії" за те же деньги немного больше рыбы, чем в "Розумного вибору".