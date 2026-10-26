Украинцы охотятся за тунцом по 40 гривен из "Сильпо": что с ним оказалось не так

В отзывах критикуют вкус и текстуру, но стоит учитывать: этот вид консервов должен иметь мелкую текстуру.

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Консервированный тунец Iberica в "Сільпо" продают со скидкой 55% – банка стоит 40 грн. Такая скидка в рамках акции "Цінотижики" привлекла внимание покупателей, но их отзывы не очень лестные. Одна из претензий – консистенция, на которую указывает надпись на банке.

Пользовательница tanylliaa опубликовала пост о банке тунца за 40 гривен и призвала покупать его в "Сільпо". Она показала два акционных варианта: тунца для салатов в масле и в собственном соку.

Пост о тунце за 40 гривен привлек внимание к предложению "Сільпо"

Но даже в приложении у этих консервов очень низкий рейтинг. Пользователи же в комментариях и отдельных постах отмечают: купили и пожалели. "Я тоже как-то взяла по акции, но не посмотрела, что он измельченный. Больше никогда!", – написала пользовательница annakotsur.

"Тоже повелась на марку Iberica, думала, будет нормальный. Хорошо, что взяла на пробу одну банку, которую потом выбросила", – поделилась пользовательница bober_oksanka.

Покупательницы рассказали, что разочаровались после покупки акционного тунца

"На 99,9% уверен, что люди, рекламировавшие этот тунец, не пробовали никакого другого", – написал пользователь maksimanom. К посту он добавил фото своей открытой банки. Есть претензии и к вкусу, говорит daariikkk в видео отзыве.

Покупатель показал консистенцию тунца Iberica в открытой банке

Чем измельченный тунец отличается от филе

Тунец для салатов – это консервы с особой текстурой: мясо в них измельчено или разделено на волокна. Именно такой вариант Iberica показан в постах покупателей и вызвал больше всего претензий.

По степени измельчения консервированный тунец делят на три основные категории:

Филе / целые кусочки (Solid / Filet). Это цельные или крупные куски мяса – самый дорогой и качественный вариант.

Это цельные или крупные куски мяса – самый дорогой и качественный вариант. Кусочки (Chunks). Рыбу умеренно нарезают. Такой тунец подходит для пасты, пиццы и соусов.

Рыбу умеренно нарезают. Такой тунец подходит для пасты, пиццы и соусов. Для салатов / измельченный (Shredded / Grated). Мясо мелкое или разделенное на волокна. Это самый дешевый вариант. Такой тунец подходит для намазок, бутербродов и быстрых салатов.

Измельченную рыбу легко смешать с другими ингредиентами начинки. Например, ее можно добавить в открытые бутерброды с яйцом, огурцом и кукурузой.

Измельченный тунец подходит для бутербродов с яйцом и овощами

Какая бывает заливка у консервированного тунца

Консервы также различаются средой, в которой хранят рыбу. От нее зависят сочность, вкус и калорийность продукта. Есть такие виды заливки:

В собственном соку (Al Naturale / in spring water). Рыбу консервируют в собственной жидкости, добавляя воду и соль. В таком тунце минимум калорий и около 24 г белка на 100 г. Он подходит для диетического и фитнес-питания.

Рыбу консервируют в собственной жидкости, добавляя воду и соль. В таком тунце минимум калорий и около 24 г белка на 100 г. Он подходит для диетического и фитнес-питания. В оливковом или подсолнечном масле. В такой заливке мясо получается более мягким, сочным и калорийным.

В такой заливке мясо получается более мягким, сочным и калорийным. В соусах или с овощами. К рыбе добавляют томатный соус, специи или овощные смеси, в частности фасоль и кукурузу.

"Телеграф" ранее сравнил два вида сардин из "АТБ". Контрольное взвешивание показало: в "Своїй Лінії" за те же деньги немного больше рыбы, чем в "Розумного вибору".