Трамп рассматривает Орбана на очень престижную должность: как может усилиться его влияние

Вашингтон, по данным СМИ, ведет переговоры с Москвой и Пекином о поддержке Орбана.

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Администрация Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану побороться за должность генерального секретаря ООН в качестве общего кандидата США, России и Китая.

Об этом со ссылкой на источники в трех странах сообщает The Wall Street Journal. Окончательное решение еще не принято. В случае назначения Орбан получит международную трибуну, административные рычаги и роль посредника в конфликтах. Его полномочия, однако, будут ограничены решениями государств-членов.

Как Вашингтон планирует провести кандидатуру Орбана

Американские чиновники сами предложили Орбану выдвинуть свою кандидатуру. Он заинтересовался, но не хочет вступать в борьбу, не будучи уверенным в победе. После предварительных переговоров с Москвой и Пекином Вашингтон рассчитывает на их поддержку. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, как ожидается, объявят о поддержке кандидатуры после промежуточных выборов в США.

По оценке одного из американских чиновников, Орбан гарантированно получит восемь голосов Совета Безопасности, а потенциально – десять. Чтобы рекомендовать кандидата, необходимы как минимум девять голосов из пятнадцати и отсутствие вето со стороны любого из пяти постоянных членов. После этого генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея, поясняет Центр международного сотрудничества Нью-Йоркского университета. Следовательно, одной лишь поддержки трех государств для прохождения процедуры недостаточно.

В Вашингтоне сторонники плана делают ставку на политический характер Орбана. "У Орбана правильная идеология, он знает, как осуществлять власть во враждебной среде, и его не запугают укоренившиеся элиты Тёртл-Бей", – заявил чиновник Госдепартамента США, имея в виду среду штаб-квартиры ООН.

Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш и президент РФ Владимир Путин / Фото: Anadolu Ajansı

На что Орбан будет влиять во главе ООН

Должность генерального секретаря оставляет пространство для политической инициативы. Генсек консультируется с мировыми лидерами, участвует в заседаниях органов ООН, совершает международные поездки и ежегодно представляет доклад о работе организации и приоритетах на будущее. Для Орбана это будет означать постоянный доступ к руководителям государств и возможность влиять на то, каким проблемам будут уделять публичное внимание.

"Устав также уполномочивает генерального секретаря доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности", – поясняет ООН в описании полномочий своего главы.

Еще один рычаг – посредничество, или "добрые услуги". Это публичные и конфиденциальные шаги, призванные предотвратить международные споры, их эскалацию или расширение. Политические взгляды нового генсека будут иметь здесь практическое значение: они повлияют на выбор собеседников, дипломатические акценты и предложения по урегулированию. Если посредничество будет зависеть от интересов государств, поддержавших кандидата, это может подорвать доверие к нему.

Где заканчиваются полномочия генерального секретаря

Генсек также обладает значительным административным влиянием: он возглавляет Координационный совет руководителей системы ООН. В него входят главы фондов, программ и специализированных учреждений, которые согласовывают управленческие и другие рабочие вопросы. Это позволяет влиять на координацию системы, но генсек должен действовать в рамках Устава и поручений органов организации.

Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет и другие органы поручают ему соответствующие задачи. Государства, от которых зависит назначение, по-прежнему могут ограничивать его деятельность. Поэтому последствия будут зависеть от того, как Орбан воспользуется дипломатической инициативой и административной ролью и какой поддержкой будет располагать среди членов ООН.

"Он также должен поддерживать ценности и моральный авторитет Организации Объединенных Наций, выступать и действовать в защиту мира, даже если порой это означает риск оспаривать мнения этих государств-членов или не соглашаться с ними", – подчеркивает ООН в разъяснении роли генерального секретаря.

Как сообщал "Телеграф", перед парламентскими выборами в Венгрии страну посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс и поддержал премьер-министра Виктора Орбана. Орбан пользовался поддержкой и со стороны России, что, впрочем, не уберегло его от сокрушительного поражения на выборах.