Теперь детям будут платить за домашние дела: как работает новая фишка "Монобанку" (фото)

Родители могут назначать вознаграждение за домашние дела и переводить его на карту после проверки результата.

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Для детских карт mono появились задания с денежным вознаграждением. Родители устанавливают, что нужно сделать, сколько ребенок за это получит и до какого срока должен справиться. Теперь договоренность "вынесешь мусор – дам сотню" можно оформить в приложении.

Об этом сообщил сооснователь "моно" Олег Гороховский.

Созданное задание ребенок видит у себя. Когда дело сделано, он нажимает "Миссия выполнена". После этого очередь родителей – проверить результат. Например, убедиться, что пакет с мусором действительно вынесли, а не просто переставили в коридор.

Когда родители подтверждают выполнение, деньги поступают на детскую карту. Для выплаты недостаточно просто нажать кнопку: последнее слово остается за тем, кто проверяет сделанное.

При этом после выполнения задания изменить его условия уже не получится. Родители могут только согласовать выплату или отклонить результат. Поэтому переписать договоренность, когда ребенок уже выполнил свою часть, нельзя.

Как в приложении mono будет работать система оплаты заданий для детей. Фото: Телеграф

Создавать задания могут оба родителя, и у каждого есть собственный список. Если дедлайн прошел, незавершенное дело не исчезает: просроченные задания остаются видимыми и напоминают о себе.

В приложении mono родители могут назначать детям задания с денежным вознаграждением

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