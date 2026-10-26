Трампу она не нравится. Как на самом деле жить в Норвегии и чем она не угодила главе США

Американская публика одобрительно смеялась, когда ее президент обливал грязью очередную страну

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Президент США Дональд Трамп выдал порцию оскорблений в адрес Норвегии. Он обругал целую страну за то, что не получил Нобелевскую премию мира в 2025 и 2026 годах.

"Норвегия превратилась в страну-**рьмо. Норвегия — отстой", — заявил Трамп на митинге 25 октября под одобрительный смех публики.

Американский президент почему-то убежден, что заслуживает Нобелевской премии мира. Однако Норвежский Нобелевский комитет два года подряд присуждает его другим людям.

Из-за этого Трамп, похоже, возненавидел Норвегию. Однако лауреатов выбирает независимый Норвежский Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии. То есть, американский президент фактически обвиняет целую страну в решении комитета.

Как на самом деле живет Норвегия

Норвегия – одна из самых комфортных для жизни стран мира. Там высокие зарплаты, качественная бесплатная или субсидированная медицина, сильная система образования, социальная защита и низкий уровень преступности. Кроме того, в стране невероятная природа.

Норвегия — богатая и стабильная страна, где люди имеют высокий уровень доверия к государственным институтам и высокое качество жизни. Однако жизнь в Норвегии дорогая: хотя зарплаты высокие, жилье, питание и транспорт съедают большую часть бюджета. В 2025 году средний месячный заработок до уплаты налогов составил 62 070 норвежских крон (около 6 650 долларов). По покупательной способности доходов населения Норвегия близка к США, но все же уступает им.

Цены в Норвегии

Продукты Норвегия известна своими высокими ценами на продукты: это объясняется значительными налогами и стоимостью импорта. Для семьи из двух человек месячный бюджет на продукты питания может составлять от 600 евро (672 доллара). Мясо, молочные продукты и овощи в Норвегии значительно дороже, чем в других странах. Однако рыба, в частности лосось, дешевле.

Транспорт: В больших городах, таких как Осло и Берген, проездной в месяц стоит около 100 евро. Собственное авто в Норвегии также недешевое удовольствие из-за значительных налогов на топливо и дорожные сборы.

Уровень жизни в Норвегии и США

По оценке реального дохода на одного человека за 2025 год, Норвегия заняла четвертое место с показателем 44 200 долларов в год по паритету покупательной способности. США возглавили рейтинг с 45 600 долларами. Между ними – Люксембург и Швейцария. Показатель учитывает прямые налоги, социальные выплаты и инфляцию.

Для американцев значительными статьями расходов остаются жилье и здравоохранение. В Норвегии часть этих расходов берет на себя государство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что странная гримаса Трампа перед американцами попала на видео.