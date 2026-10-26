Отрава с привкусом запрета: школьники начинают вейпить с 9 лет, или Как безнаказанность рынка породила настоящую детскую эпидемию

Почему количество несовершеннолетних курильщиков резко увеличилось в последнее время и что с этим делать

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"В нашей компании вейпят абсолютно все, десять из десяти", — буднично заявляет "Телеграфу" подросток из случайно выбранной группы на столичной Оболони. Школьник с электронной сигаретой в руках здесь уже никого не удивляет. Химическая зависимость стала новым массовым мейнстримом , который окончательно вышел из-под контроля.

Табакокурение и раньше было серьезной проблемой для молодежи, но свежие исследования фиксируют резкий, прямо-таки катастрофический скачок в сторону вейпинга. Абсолютная безнаказанность точек сбыта, отсутствие государственного контроля и действенных программ борьбы с этой новейшей бедой фактически стимулируют повальное увлечение украинских детей опасными химикатами.

"Телеграф" изучал реалии подросткового вейпинга на улицах столицы.

Динамика катастрофы: как подростки мигрировали в химическую "тень"

Тучи химического дыма вейпов уже давно стали привычным элементом киевских улиц. Однако за этим якобы невинным "парным" шлейфом скрывается жесткая статистика, фиксирующая тотальное увлечение несовершеннолетних украинцев электронными устройствами. Свежие статистические данные раскрывают подлинную анатомию этой вейп-эпидемии.

Еще в 2023 году, согласно данным Глобального опроса молодежи относительно табака (GYTS), популярность электронных сигарет среди подростков в возрасте 13-15 лет зафиксировалась на высокой отметке в 19,6%. При этом международные исследователи оценивали вейпинг как отдельную категорию, полностью отделенную от традиционного табака. Но уже тогда было очевидно, что интерес молодежи смещается в сторону вейпов, ведь обычные сигареты курили гораздо меньше подростков (12,3%).

Шокирующий возраст: первая затяжка в начальной школе

Чтобы проверить, как сухие цифры ученых работают на практике, журналисты "Телеграфа" отправились прямо на улицы столицы. Компании подростков для экспресс-интервью выбирались абсолютно рандомно, независимо от того, держали они в руках вейп в этот конкретный момент или нет.

Результат ошеломляет: из пяти опрошенных групп подростков (в среднем по 2-5 человек в каждой) только одна оказалась полностью некурящей. В остальных четырех – вейпили все или большинство.

В ходе разговоров выяснилось, что современные тинейджеры начинают экспериментировать с никотином не просто в старших или средних классах, как принято считать, а еще в начальной школе. Наш собеседник, 16-летний подросток, назвавшийся Фишем, спокойно признался, что начал курить примерно в 12 лет. Но настоящим шоком для редакции стал разговор с девушкой из другой компании с ником Белка. Девушка, которой также 16 лет, будничным тоном рассказала, что впервые попробовала электронную сигарету… в 9 лет, учась в третьем классе.

"В девять лет начала с вейпов. Брат показал, я попробовала, понравилось", — делится она.

История другого нашего собеседника, 16-летнего Богдана, который пришел к вейпингу в 15 лет, выглядит как "классический" старт из-за социального давления окружающих. "Просто потому, что большинство знакомых, друзей, все компании… каждый второй, там почти каждый, блин, и оно как-то так потянуло, что начал курить", — говорит парень.

Хотя о реальном вреде от "электронного дыма" слышали буквально все опрошенные подростки, из-за иллюзии "безопасности", о которой в разговоре упоминал чуть ли не каждый собеседник, дети, похоже, воспринимают вейп исключительно как невинную забаву. И в результате полностью игнорируют тот факт, что химический состав жидкости разрушает их организм с детства.

Комплекс соблазнов: что толкает детей к "сладкому дыму"

В сознании тинейджеров первая затяжка никогда не бывает результатом какой-то одной изолированной причины. Здесь всегда работает целый комплекс психологических и социальных факторов, где внутренние эмоциональные состояния накладываются на агрессивное давление окружающих.

Одним из таких заметных эмоциональных стимулов для части детей сегодня считается военный стресс. По данным Института Марзеева, в зависимости от возраста и пола от 8,2% до 23,1% опрошенных подростков упоминали, что на их решение начать курить так или иначе повлияли переживания из-за военной агрессии. При этом электронная сигарета в условиях тревожности для многих становится простейшим инструментом для попытки (обращаем внимание – именно попытки) контролировать свои эмоции.

Когда мы спросили 16-летнего киевлянина с ником Контекст, что побуждает его вейпить, он откровенно ответил: "Очевидно, потребность никотина. Таким образом просто пытаюсь успокоить нервы. Вот и все. Выходит ли? Не всегда. Но это уже привычка".

Желание "успокоить нервы" никогда не переросло бы в повальное увлечение, если бы не фактор компании. Подростковый возраст максимально чувствителен к социальному давлению, и дети в этот период подстраиваются под поведение окружающих. Острая потребность быть признанным среди сверстников и банальный страх стать "белой вороной" заставляют детей копировать поведение друзей. Если в компании вейпят абсолютно все, подросток подсознательно капитулирует перед этим влиянием, чтобы казаться своим и не выпадать из общего коллектива.

Однако окончательным, бескомпромиссным стимулом этой эпидемии становится тотальная доступность вейпов: дети сегодня могут беспрепятственно купить их на каждом шагу. И абсолютная безнаказанность продавцов такой продукции.

Слепая зона контроля: две схемы безнаказанной продажи несовершеннолетним

В Украине, как известно, действует строгий законодательный запрет на продажу табачных изделий и электронных сигарет и жидкостей лицам до 18 лет. Однако опрошенные подростки единодушно утверждают, что ограничения существуют только на бумаге. Огромная теневая инфраструктура сбыта, по исследованиям Kantar, охватывающая более 93% рынка, настроена под детей просто безупречно.

Объяснение такой смелости торговцев лежит на поверхности. Недавний журналистский рейд "Телеграфа" по вейп-точкам в крупных ТРЦ и супермаркетах столицы (см. статью "Никотин-невидимка и пищевые добавки для курения: что показал журналистский рейд по вейп-точкам в ТРЦ и супермаркетах") наглядно доказал: этот бизнес и так изначально работает практически нелегально. Островки под вывесками популярных сетей массово используют финансовый схематоз: скрывают подакцизный никотин в чеках, маскируют его под бесплатные "подарки", проводят безналичные оплаты через категорию "бытовая техника" или вообще принимают деньги на частные карты физлиц. А самое главное, что не получают за это никакого наказания.

Так как эти точки ежедневно безнаказанно нарушают налоговое и антитабачное законодательство прямо под носом у фискалов и правоохранителей, похоже, что риски, связанные с продажей никотинсодержащих изделий несовершеннолетним, их вообще не беспокоят. На фоне миллиардных теневых доходов угроза получить мелкий штраф кажется дельцам просто неважной.

Как следствие, нелегальная розничная торговля спокойно держится на двух простых схемах, которые полностью игнорируют контролирующие органы.

Первая схема — это точки так называемого "немого согласия". Подростки четко знают места (преимущественно мелкие уличные киоски), где продавцы никогда не спрашивают документы.

"Спокойно просто подходишь в определенные места, и продают нормально, паспорт не спрашивают вообще", — делится опытом 17-летний Сергей.

Продавец просто молча берет деньги у ребенка и выдает товар. Фиш добавляет, что в таких ситуациях все держится исключительно на совести продавца.

"Почти никогда не было проблем с приобретением. И я, и продавец знаем, что мне запрещено продавать вейп-жидкость, но и он, и я так же знаем, что каждый хочет получить свое: я — заправку для электронки, он — деньги. Поэтому проблем нет", — рассказывает подросток.

Вторая схема — это "старший прохожий" или "взрослая помощь". В крупных супермаркетах или брендовых островках в ТРЦ документы проверяют гораздо строже, поэтому туда подростки стараются не соваться. Однако они обходят этот барьер в одну минуту, привлекая взрослых.

"Я просто прошу человека, который проходит мимо, говорю, что мне нужно купить, и мне покупают. В основном без проблем", — откровенно рассказывает Белка.

Ужас ситуации кроется в том, что рядовые прохожие абсолютно толерантно относятся к просьбам детей и спокойно покупают им химическую отраву.

Источники подростковой вейп-эпидемии. Инфографика "Телеграфа"

Родительская капитуляция на фоне вседозволенности

Еще одним логичным и крайне тревожным последствием бесконтрольности рынка явилось полное разрушение семейных табу. Если раньше при классическом курении подростков могли моментально вычислить и они тщательно его скрывали, то сегодня тинейджеры парят открыто, а родители об этом знают и не вмешиваются.

"Родители в курсе, позволяют", — буднично рассказывает 16-летний Фиш. На вопрос журналиста, ругают ли его за это дома, парень отвечает с ухмылкой: "Мама сначала была очень против всего этого, вообще не поддерживала. Но сейчас она уже просто смирилась с этим".

Практически аналогичную картину описывают и в других подростковых компаниях Оболони. Белка рассказала, что сначала родители много ее ругали, но потом перестали. Сергей говорит, что еще иногда прячется, но в последнее время все меньше.

Следовательно, получается, что скандалы, крики и попытки контроля со стороны родителей продолжаются только первые несколько недель, когда устройства находят впервые. Далее наступает капитуляция.

Ученые из Института Марзеева лишь подтверждают этот факт сухой статистикой: более половины парней (55,8%) и почти половина девушек (44,4%), имеющих опыт использования электронных устройств, уже являются регулярными ежедневными курильщиками. Они больше не прячутся от семьи. Тотальная доступность вейпов на улицах и психологическая усталость взрослых превратили тяжелую химическую зависимость в обычную бытовую рутину, с которой все молча согласились.

Взгляд специалиста: как электронные сигареты маскируют никотиновую ловушку для детей

Чтобы разобраться в причинах подросткового вейпинга и понять, как правильно вести себя родителям и педагогам, "Телеграф" пообщался со штатным психологом одной из школ Оболонского района столицы Оксаной Климец. Специалист ежедневно сталкивается с этой проблемой и делится практическими наблюдениями.

— Статистика показывает серьезный рост увлечения подростками, школьниками вейпами. Насколько вы согласны с масштабами проблемы?

— Действительно, по моему мнению, количество несовершеннолетних курильщиков в последнее время резко увеличилось. Наиболее критический возраст – это 13-15 лет. Я не могу утверждать, что пользуется электронками абсолютно каждый подросток, но, к сожалению, тенденцию могу подтвердить. По моим наблюдениям, каждый четвертый или пятый ученик в старших классах точно употребляет никотин таким образом. Что самое страшное, в практике уже появляются дети, впервые попробовавшие вейпы или начавшие курить на постоянной основе в совсем детском возрасте — с 10 лет.

— Как вы оцениваете масштаб употребления именно вейпов по сравнению с классическими сигаретами?

— Я убеждена, что серьезная проблема — и одно, и другое. И все равно отрицательно отношусь и к сигаретам, и к вейпам. Хотя наверняка могу сказать, что сегодня масштабы проблемы с вейпингом значительно больше, чем это было когда-то с традиционными сигаретами. Дело в том, что раньше подростки понимали, что от обычной сигареты остается резкий, стойкий запах табака. Его мгновенно могли почувствовать и учителя в классе, и родители дома. Да и пачку труднее спрятать.

Электронные же устройства полностью нивелировали этот риск. Они не оставляют характерной вони, а сами девайсы стали очень компактными. Ребенку проще спрятать устройство, условно, в носок или пенал, где оно визуально похоже на обычную ручку или фломастер, в другие места, на которые даже не подумаешь.

— С чем связан психологический феномен "тотального вейпинга" в компаниях, когда парят "9 из 10", и как ребенку уберечься от этого социального давления?

— Подростковый возраст таков, что в это время они, как губка, очень быстро ко всему тянутся. Здесь и какие-то собственные комплексы, и желание попробовать что-то новое, и конкретно желание быть признанным какой-то социальной группой, компанией. Поэтому да, поведение группы сверстников и компаний оказывает большое влияние. Чтобы показать себя, что "я не хуже вас", подросток вынужден делать то, что даже не очень хотел бы.

— А как сами дети оправдывают свою привычку?

— Чаще говорят — это не сигарета, здесь нет вреда. Они говорят, что "я раз попробовал это не так вредно". То есть у них нет окончательного понимания вреда.

— Какую работу по профилактике употребления вейпов проводит школа?

— Сейчас школа пытается научить подростка правильно регулировать свои эмоции, чтобы было ответственное поведение, когда он мог сказать "нет" и в компании, и в некоторых случаях даже себе. Чтобы он понимал и оценивал собственные потребности. То есть ориентируемся прежде всего на развитие критического мышления, чтобы ребенок во взросление уже шел с определенным набором навыков.

Но в любом случае здесь должен быть треугольник: родители, дети, учителя.

— А как на практике должен проходить этот процесс? Вот, например, учитель заметил у ученика электронную сигарету – алгоритм действий? Сразу изымать ее?

— Нет. Сначала такой учитель идет к классному руководителю и параллельно сообщает заместителю директора. Этого ребенка вызывают и требуют положить это устройство условно на стол. И отдают только тогда, когда приходят родители, им в руки.

— Вызов родителей — это обязательное условие?

— Да. Это их ответственность. Следовательно, они должны быть в курсе, чтобы дальше следить и реагировать на проблему.

— Мы пообщались с рядом подростков, и каждый говорит, что их родители знают о вейпинге. Почему, по вашему мнению, родители массово капитулируют перед этой привычкой детей?

— Здесь, конечно, у каждого свои причины, всех под общий стандарт нельзя подгонять. Но в основном то, что я вижу – это психологическая усталость родителей. Здесь действительно уже играет свою роль война. У многих просто нет сил: чтобы успокоить себя, выйти из стрессовых ситуаций, они тратят много энергии. И еще тратить силы на регулярные объяснения или запреты… Поэтому и думают: "Да пускай уже… лишь бы не что-то похуже".

— Что конкретно должны делать родители, если они узнали о вейпинге ребенка: как правильно реагировать, чтобы не потерять доверие и не вызвать агрессию?

— Первое, что возникает у родителей, когда они это слышат или видят само устройство, — это крик и запреты. Но здесь нужно сначала взять себя в руки, спокойно сказать: "Я знаю о проблеме". Спросить, как часто ребенок употребляет вейп, как чувствует себя после. Попытаться выяснить причину, закрывание ли это эмоциональных либо стрессовых проблем, или, возможно, влияние сверстников, или уже зависимость. Родителям очень важно узнать причину и, уже понимая "почему", отталкиваясь от этого, или попытаться решить ее вместе с ребенком, или уже обращаться за помощью к психологу или даже к специалисту по зависимостям.

— Как вы, как специалист, реагируете на тотальное распространение точек по продаже вейпов?

— Мне это ужас как не нравится. Могу сказать, что меня это пугает, иногда даже злит. Особенно когда подобные заведения открываются прямо рядом со школами. А хуже всего – отсутствие реакции властей. Все же знают, что продажа запрещена, тем более детям. Но реакции ноль. Наверное, это и есть одна из основных причин и проблем всей этой истории с распространением вейпинга. И эту ситуацию точно нужно менять.

Куда смотрит государство: почему бумажные запреты проиграли нелегальному рынку

Как видим, масштаб проблемы подросткового использования электронных сигарет стал действительно критическим. И это вынуждает общество задать жесткие вопросы государству и его контролирующим институциям.

Готовы ли сегодня Налоговая, БЭБ и полиция выйти из своей слепой зоны и начать реальную борьбу против теневых схем сбыта никотина, беспрепятственно работающих в офлайн-точках и крупных ТРЦ? Ведь пока теоретическое наказание за продажу подакцизного товара несовершеннолетним остается на бумаге, мелкие административные штрафы воспринимаются нелегальными дельцами лишь как незначительные и вполне приемлемые расходы на фоне миллиардных доходов черного рынка.

В то же время эта вейп-эпидемия поднимает вопрос об эффективности нынешних подходов Министерства образования и Министерства здравоохранения к профилактике зависимостей среди подростков. Способно ли государство отказаться от устаревших формальных лекций в пользу современных программ психологической поддержки, которые реально помогали бы детям справляться со стрессом и давлением компаний без помощи вейповых химикатов?

Наконец, есть еще один важный вопрос, который стоит адресовать руководителям и рядовым работникам всех упомянутых ведомств. У большинства из них есть дети и внуки, которые ходят по тем же улицам украинских городов, учатся в тех же школах и ежедневно проходят мимо ярких нелегальных киосков, где маскируют отраву.

Неужели родителей в чиновничьих креслах и погонах устраивает ситуация, когда черный рынок безнаказанно разрушает здоровье будущего поколения просто ради сверхприбылей? Очевидно, что без честных ответов на эти вопросы и без системного переосмысления контроля, любые бумажные запреты и дальше будут проигрывать агрессивной индустрии детской зависимости.

"Телеграф" намерен обратиться с официальными запросами к руководству Налоговой, БЭБ, Национальной полиции, а также Министерству образования и Министерству здравоохранения Украины. Мы хотим услышать публичную позицию глав этих ведомств относительно нынешней катастрофической ситуации с подростковым вейпингом и узнать о конкретных шагах, которые они планируют предпринять для решения этой проблемы.

Мы также продолжим серию материалов относительно распространения вейпинга в Украине. В ближайшее время – ждите статью о медицинских аспектах применения электронных вейпов. Не переключайтесь.