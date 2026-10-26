Ритуальные услуги и выбор мест на кладбище предлагают перевести в онлайн: как это будет работать

Инициатива предусматривает электронный реестр кладбищ, прозрачные цены и возможность заключать договоры дистанционно.

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На официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию с требованием коренным образом реформировать рынок ритуальных услуг и создать единую государственную онлайн-платформу "Поховання України". Автор считает, что это поможет искоренить коррупцию и вымогательство.

Об этом сообщает "Телеграф". Автор обращения Денис Бринза отмечает, что организация похорон в Украине связана с высокими коррупционными рисками. В самый тяжелый момент семьи умерших сталкиваются с требованием неофициальных платежей, искусственным созданием "дефицита" мест на кладбищах и навязыванием услуг конкретных монопольных перевозчиков или гробовщиков по завышенным ценам.

Петиция предлагает создать единую государственную онлайн-платформу ритуальных услуг

Если семья отказывается платить или пользоваться услугами предложенных "своих" компаний, ей могут искусственно задерживать выдачу документов или выделение земли. Иногда заказанные работники вообще не приезжают в согласованное время.

"Необходимо коренным образом изменить систему организации похорон, чтобы в самый тяжелый момент жизни человек не становился заложником чиновников, администраций кладбищ или отдельных ритуальных предприятий, которые могут использовать горе семьи для получения чрезмерной или незаконной прибыли", – говорится в тексте обращения.

Чего автор петиции требует от Кабмина?

Инициатор призывает правительство создать прозрачную цифровую систему. В частности, предлагает:

Запустить единый онлайн-сервис "Поховання України", где круглосуточно можно будет заказать все услуги: от бронирования времени и выбора ритуальной фирмы до заключения договора в электронном виде и онлайн-оплаты. Альтернатива должна быть в виде обслуживания через ЦНАП, заказа по телефону и т. д.

Перечень функций онлайн-платформы

Создать реестр кладбищ – электронную карту с учетом свободных и занятых мест на кладбищах, чтобы исключить сокрытие участков и вымогательство взяток за их предоставление. "При этом электронный учет должен учитывать законные ограничения в отношении семейных захоронений, санитарные требования, вместимость кладбищ и защиту персональных данных", – говорится в обращении.

Обеспечить равную конкуренцию: разрешить регистрироваться на платформе любым официальным ФОПам и предприятиям, которые будут публиковать прозрачные цены и отзывы. У каждого предприятия должен быть четко определенный перечень услуг, стоимость, условия оплаты и обжалования и т. д.

Ввести строгую ответственность: штрафы, компенсацию убытков и лишение лицензий за срыв похорон, неявку бригады или вымогательство неофициальных доплат.

Защитить льготы: четко разграничить обязательные услуги и дополнительные сервисы, которые человек может заказать по желанию.

"Отдельно необходимо предусмотреть особый порядок реагирования на срыв похорон из-за неявки исполнителя. В таких случаях платформа должна помогать оперативно найти альтернативного исполнителя, который сможет выполнить заказ, не заставляя семью начинать процедуру заново", – говорится в петиции.

Важно: Сбор подписей под инициативой продолжается на сайте правительства. Чтобы петицию рассмотрели премьер-министр Денис Шмыгаль и Кабинет министров Украины, она должна набрать 25 000 подписей. Электронную петицию на сайте правительства может создать каждый гражданин Украины.

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