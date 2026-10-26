Ритуальные услуги и выбор мест на кладбище предлагают перевести в онлайн: как это будет работать
- Автор
-
- Дата публикации
-
Инициатива предусматривает электронный реестр кладбищ, прозрачные цены и возможность заключать договоры дистанционно.
На официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию с требованием коренным образом реформировать рынок ритуальных услуг и создать единую государственную онлайн-платформу "Поховання України". Автор считает, что это поможет искоренить коррупцию и вымогательство.
Об этом сообщает "Телеграф". Автор обращения Денис Бринза отмечает, что организация похорон в Украине связана с высокими коррупционными рисками. В самый тяжелый момент семьи умерших сталкиваются с требованием неофициальных платежей, искусственным созданием "дефицита" мест на кладбищах и навязыванием услуг конкретных монопольных перевозчиков или гробовщиков по завышенным ценам.
Если семья отказывается платить или пользоваться услугами предложенных "своих" компаний, ей могут искусственно задерживать выдачу документов или выделение земли. Иногда заказанные работники вообще не приезжают в согласованное время.
"Необходимо коренным образом изменить систему организации похорон, чтобы в самый тяжелый момент жизни человек не становился заложником чиновников, администраций кладбищ или отдельных ритуальных предприятий, которые могут использовать горе семьи для получения чрезмерной или незаконной прибыли", – говорится в тексте обращения.
Чего автор петиции требует от Кабмина?
Инициатор призывает правительство создать прозрачную цифровую систему. В частности, предлагает:
- Запустить единый онлайн-сервис "Поховання України", где круглосуточно можно будет заказать все услуги: от бронирования времени и выбора ритуальной фирмы до заключения договора в электронном виде и онлайн-оплаты. Альтернатива должна быть в виде обслуживания через ЦНАП, заказа по телефону и т. д.
- Создать реестр кладбищ – электронную карту с учетом свободных и занятых мест на кладбищах, чтобы исключить сокрытие участков и вымогательство взяток за их предоставление. "При этом электронный учет должен учитывать законные ограничения в отношении семейных захоронений, санитарные требования, вместимость кладбищ и защиту персональных данных", – говорится в обращении.
- Обеспечить равную конкуренцию: разрешить регистрироваться на платформе любым официальным ФОПам и предприятиям, которые будут публиковать прозрачные цены и отзывы. У каждого предприятия должен быть четко определенный перечень услуг, стоимость, условия оплаты и обжалования и т. д.
- Ввести строгую ответственность: штрафы, компенсацию убытков и лишение лицензий за срыв похорон, неявку бригады или вымогательство неофициальных доплат.
- Защитить льготы: четко разграничить обязательные услуги и дополнительные сервисы, которые человек может заказать по желанию.
"Отдельно необходимо предусмотреть особый порядок реагирования на срыв похорон из-за неявки исполнителя. В таких случаях платформа должна помогать оперативно найти альтернативного исполнителя, который сможет выполнить заказ, не заставляя семью начинать процедуру заново", – говорится в петиции.
Важно: Сбор подписей под инициативой продолжается на сайте правительства. Чтобы петицию рассмотрели премьер-министр Денис Шмыгаль и Кабинет министров Украины, она должна набрать 25 000 подписей. Электронную петицию на сайте правительства может создать каждый гражданин Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал об услуге кремации в Украине. Сейчас она доступна не во всех городах.