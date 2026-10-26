Дрон-убийца "Гераней" уже перепугал россиян: сколько он стоит и чем особенный (фото)

Украина разрабатывает реактивный перехватчик с ИИ

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Украинская компания F-Drones разрабатывает реактивный дрон-перехватчик F-Jet 80 для борьбы с российскими ударными беспилотниками.

О разработке сообщает The New York Times. В России уже назвали появление такого перехватчика "опасной проблемой".

Что известно о F-Jet 80

F-Drones разрабатывает перехватчик, который должен противодействовать российским реактивным беспилотникам, в частности "Герань-4" и "Герань-5".

В комментарии "Мілітарному" разработчики рассказали, что планируют оснастить аппарат малогабаритным реактивным двигателем с тягой 8–10 кгс.

Стоимость одного дрона должна составить от 5 до 7 тысяч долларов. Низкая цена – одно из главных условий для налаживания массового производства.

Для обнаружения и преследования воздушных целей инженеры планируют использовать искусственный интеллект. По словам инженера-конструктора компании, F-Jet 80 уже перехватил и уничтожил несколько целей.

Дрон-перехватчик F-Jet 80 от компании F-Drones

Почему российские СМИ обеспокоились украинским дроном

Российские СМИ выразили опасения по поводу разработки F-Jet 80, назвав ее "опасной проблемой". Причина – появление относительно дешевого реактивного перехватчика, предназначенного для борьбы с российскими беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5".

Особую обеспокоенность вызывает стоимость аппарата, которая может позволить Украине наладить его массовое производство.

Российский реактивный ударный дрон "Герань-5"