О "красных линиях", переговорах и Олешках: главные заявления Зеленского из нового интервью

Глава государства считает, что Украина двигается в правильном направлении и достигнет мира

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Президент Владимир Зеленский рассказал о дипломатических усилиях Украины, гарантиях безопасности от США и территориальных "красных линиях". Также он прокомментировал возобновление обмена разведанными с США и работы Starlink в Украине.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью для ведущей "ТСН.Неделя" Аллы Мазур. Он подробно рассказал о перипетиях дипломатической борьбы, отношениях с США и перспективах завершения войны.

Президент раскрыл некоторые детали встречи Украины, США и представителей европейских стран в Осло, состоявшейся 20 октября. По его мнению, она была успешной, ведь возобновился обмен разведданными с США.

"Разговор был продуктивный, предметный и я уверен, что есть результат. Мы сегодня в 5:20 у нас есть результат. У нас разведка early warning, да, разведка по ударам баллистикой Россией по Украине. Она работает сегодня. Она работает полностью. И сегодня впервые за это долгое время такого эмоционального диалога между нами и американцами у нас вернулся к работе Starlink. Сегодня в 5:20 старлинки работали, начали работать 420 км. Это новая скорость после ограничений в 100 милях. Скажем так, у нас есть правильный результат. Мы вышли с тем, что получили назад то, что нам нужно. И военные сегодня приветствовали друг друга, что все счастливы, что это вернулось. Это одна из частей наших разговоров в Осло", — сказал Зеленский.

Он добавил, что переговоры в Норвегии сопровождались тремя вызовами. Это дефицит ПВО, ограничение Starlink и ограничение обмена разведданными со стороны Соединенных Штатов Америки.

"И поэтому я сегодня констатирую, благодарен американцам, нашей команде, что два вопроса по разведке на сегодняшний день сняты. У нас остается вопрос ПВО", — сказал Зеленский.

Еще одним положительным результатом встречи в Осло он назвал предварительную договоренность о подготовке к встрече между Украиной, США и Россией. По его словам, встреча делегаций по ее подготовке запланирована на ноябрь.

"Мы побеседовали с американцами и американцы уехали в Санкт-Петербург и договорились, что две стороны войны, я имею в виду Россия и Украина, готовы к трехсторонней встрече на какой-то территории. Обсуждали Абу-Даби. Это может быть и не Ближний Восток, это может быть и Европа, или другая столица. Но мы договорились и подтверждение от американцев, что им также подтвердил Путин, что в ноябре будет встреча наших групп в трехстороннем формате Америка, Россия и Украина. Ну, конечно, для нас очень важно, чтобы была и Европа. Мы считаем, что самое важное, чтобы трехсторонняя встреча имела результат. И для нас более важным результатом является возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров, а также возможность поднятия вопроса, как энергетическое прекращение огня или прекращение огня на море для того, чтобы можно было экспортировать зерно, импортировать те вещи, какие нужны Украине для жизни, а экспорт нужен для денег наполнять наш бюджет", — рассказал президент.

Владимир Зеленский. Фото ОПУ

По его словам, также обсуждались вопросы обмена пленными. Ведь Украина стремится к тому, чтобы этот процесс продолжался.

"Вчера у нас был обмен. Я очень рад, что наши воины вернулись домой. Но, безусловно, это достаточно большой обмен, но это не обмен пока всех на всех. Для этого нужна встреча лидеров", — подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что Стив Уиткофф после встречи в Осло отправился в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным и представил ему некоторые наработки по прекращению войны. В том числе и относительно гарантий безопасности для Украины.

"Я не буду об этом говорить детально, потому что есть такие договоренности с американцами, но со всем тем позиция ясна. Наши гарантии безопасности — это наши гарантии безопасности. Они не могут быть надиктованы российской стороной. Ограничение нашей армии и нейтральность Украины не обсуждается. Вопрос территории. Это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Мы должны готовы к обсуждению, если территориального вопроса, то на уровне лидеров, а других вопросов, на уровне технических групп", — пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должны быть закреплены на законодательном уровне странами-гарантами. В частности, Конгрессом США.

"Здесь вопрос не просто в договоренности между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов Америки. Должно утверждение быть legal binding security guarantees, то есть Конгресс. Конгресс должен проголосовать гарантии безопасности, если это двусторонние гарантии безопасности Украины и США", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужно еще 70 млрд долларов на следующий год. Это вдобавок к 45 млрд, которые уже получены.

"Мы говорим о 70 плюс 45, которые уже есть. То есть мы получили, я считаю, мы подробно все проговорили и лидеры понимают, что нам это нужно. Я вижу положительный сигнал и нам без этого, невозможно. Просто это такая задача, которую нужно выполнить и все", — подчеркнул президент.

Он также прокомментировал ситуацию в оккупированных россиянами Олешках Херсонской области. По его словам, там все очень заминировано, и россияне никогда не пойдут на то, чтобы отпустить всех жителей города на подконтрольную Украине территорию.

"Россия заминировала там дороги. Мы это видели, как люди пытаются уехать из Олешек и взрываются. Русские должны разминировать дороги. Мы должны это увидеть и там поработать над этим. И там, я думаю, по крайней мере, омбудсмен получил от меня соответствующую задачу. Мы побеседовали и со службой безопасности, и с военными. Нам нужно, чтобы нам дали сигнал, что и какая может быть эвакуация. Еще мы видим эвакуацию граждан. Безусловно, если разминируют дороги, они просто уйдут", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина удивительно назвали предстоящие переговоры с Украиной.