Длиннее, чем у Путина: как выглядит новая суперъяхта Ахметова, которую он до сих пор не может продать

Президент донецкого "Шахтера" уже два года продает яхту стоимостью 500 миллионов долларов

В последние дни мая жители прибрежных итальянских городов с восхищением и удивлением наблюдали за маневрами огромной и очень красивой яхты в акватории Триестского залива. Изящные обводы корпуса, окрашенного в темный цвет, отличают Luminance украинца Рината Ахметова среди других судов. Даже снаружи заметно: яхта очень современная и дорогая.

"Телеграф" выяснил, где построена суперъяхта, кто заказчик и сколько она стоит.

Luminance ("Яркость") – именно так называется роскошное судно, которым до сих пор любуются итальянцы. Самый первый рейс яхта совершила после спуска на воду в феврале 2024 года из немецкого Бремена в итальянский Монфальконе на верфь Fincantieri. Но это было служебное перемещение для небольших доработок. И вот теперь яхта фактически вышла в первый рейс.

Заказчик суперъяхты — украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Немецкая верфь Lürssen – известный производитель элитных яхт. Именно эта компания строила "Шахерезаду" российского президента Путина.

Luminance внешне похожа на "Шахерезаду", поскольку дизайн обоих судов разрабатывали те же специалисты. Но яхта украинца больше путинской почти на 6 метров.

Яхта "Шахерезада"

По данным специализированного издания Boat international, Luminance имеет длину 145 метров. Она занимает 11-е место в мире по размерам в своем классе. Яхта имеет 12 роскошных кают, где могут разместиться не менее 24 гостей. Судно, способное развивать скорость более 20 узлов, обслуживает экипаж из 40 человек. Сейчас Luminance ходит под флагом Каймановых островов.

Яхты – очень дорогие "игрушки". По данным итальянских СМИ, президенту донецкого "Шахтера", чтобы превзойти Путина, пришлось потратить на Luminance около 500 миллионов долларов. Ежегодные эксплуатационные расходы, как ожидается, составят около 50 миллионов долларов.

Безусловно, столь дорогая яхта во время болшой войны выглядит не очень красиво. Но следует отметить, что контракт на строительство суперъяхты Ахметов подписал задолго до 2024 года. Судно было заложено в 2018 году. В родном регионе самого богатого украинца уже бушевала война, но до полномасштабного вторжения оставалось несколько лет. Завершить работу корабелы планировали через 6 лет, в 2024 году. Что и сделали с немецкой пунктуальностью.

Еще на этапе строительства, в разгар войны, Ринат Ахметов задумался о продаже яхты. "Учитывая текущие обстоятельства, мы рассматриваем возможность ее продажи", — заявил в интервью New York Times в 2022 году Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям System Capital Management. Эта компания управляет активами Ахметова.

Продать судно планировали "за день до его спуска на воду". Прошло около двух лет. Что изменилось? "Ничего не изменилось, — сказали в СКМ "Телеграфу". — Комментарий Джока Мендозы-Вилсона до сих пор актуален". То есть яхта все еще продается.