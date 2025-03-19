Укр

Россиянам в Крыму было "горячо": нанесены точные удары по важным военным объектам (видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Силы обороны метко ударили по военным объектам российских солдат Новость обновлена 19 марта 2025, 12:15
Силы обороны метко ударили по военным объектам российских солдат. Фото Министерство обороны Украины (АрмияInform)

ВСУ поразили ряд вражеских радиолокационных станций

В оккупированном Крыму в течение нескольких дней раздавался ряд мощных взрывов – это работа украинской разведки. Более 20 боевых объектов армии РФ поражены в результате операции.

Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, под огнем оказались российские системы ПВО, морские судна и вертолет.

Военные Сил обороны нанесли четкие удары по позициям солдат армии России.

На обнародованных кадрах зафиксированы последствия успешной демилитаризации полуострова.

Украинские воины поразили ряд вражеских радиолокационных станций (РЛС), в частности:

  • 48Я6-К1 "Подлет" (2 шт.);
  • 1Л125 "Ниобий-СВ" (2 шт.);
  • 39Н6 "Коста 2Е2" (3шт.);
  • 9С19 "Имбирь";
  • "Небо-СВ";
  • С-300ВМ;
  • "Небо-М";
  • 59Н6-Е "Противник-ГЭ";
  • БРЛС "Мыс".

Кроме того, под удар попали пусковая установка С-300ВМ, командные пункты РЛС "СТ-68" и 39Н6 "Каста 2Е2". Также повреждены 3 зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно С4236, буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 противника.

Буксир "Федор Урюпин"
РЛС "СТ-68"

"Борьба продолжается!", – прокомментировали в ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что 18 марта российские Telegram-каналы сообщили о якобы попытке наступления Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.

Теги:
#Крым #РЛС #Панцирь-С1 #ГУР #Украинская разведка #ВСУ #Силы обороны