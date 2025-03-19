Россиянам в Крыму было "горячо": нанесены точные удары по важным военным объектам (видео)

ВСУ поразили ряд вражеских радиолокационных станций

В оккупированном Крыму в течение нескольких дней раздавался ряд мощных взрывов – это работа украинской разведки. Более 20 боевых объектов армии РФ поражены в результате операции.

Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, под огнем оказались российские системы ПВО, морские судна и вертолет.

Военные Сил обороны нанесли четкие удары по позициям солдат армии России.

На обнародованных кадрах зафиксированы последствия успешной демилитаризации полуострова.

Украинские воины поразили ряд вражеских радиолокационных станций (РЛС), в частности:

48Я6-К1 "Подлет" (2 шт.);

1Л125 "Ниобий-СВ" (2 шт.);

39Н6 "Коста 2Е2" (3шт.);

9С19 "Имбирь";

"Небо-СВ";

С-300ВМ;

"Небо-М";

59Н6-Е "Противник-ГЭ";

БРЛС "Мыс".

Кроме того, под удар попали пусковая установка С-300ВМ, командные пункты РЛС "СТ-68" и 39Н6 "Каста 2Е2". Также повреждены 3 зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно С4236, буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 противника.

Буксир "Федор Урюпин"

РЛС "СТ-68"

"Борьба продолжается!", – прокомментировали в ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что 18 марта российские Telegram-каналы сообщили о якобы попытке наступления Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.