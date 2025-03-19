Россиянам в Крыму было "горячо": нанесены точные удары по важным военным объектам (видео)
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ВСУ поразили ряд вражеских радиолокационных станций
В оккупированном Крыму в течение нескольких дней раздавался ряд мощных взрывов – это работа украинской разведки. Более 20 боевых объектов армии РФ поражены в результате операции.
Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, под огнем оказались российские системы ПВО, морские судна и вертолет.
Военные Сил обороны нанесли четкие удары по позициям солдат армии России.
На обнародованных кадрах зафиксированы последствия успешной демилитаризации полуострова.
Украинские воины поразили ряд вражеских радиолокационных станций (РЛС), в частности:
- 48Я6-К1 "Подлет" (2 шт.);
- 1Л125 "Ниобий-СВ" (2 шт.);
- 39Н6 "Коста 2Е2" (3шт.);
- 9С19 "Имбирь";
- "Небо-СВ";
- С-300ВМ;
- "Небо-М";
- 59Н6-Е "Противник-ГЭ";
- БРЛС "Мыс".
Кроме того, под удар попали пусковая установка С-300ВМ, командные пункты РЛС "СТ-68" и 39Н6 "Каста 2Е2". Также повреждены 3 зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно С4236, буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8 противника.
"Борьба продолжается!", – прокомментировали в ГУР.
Ранее "Телеграф" писал, что 18 марта российские Telegram-каналы сообщили о якобы попытке наступления Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.