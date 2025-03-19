Росіянам у Криму було "гаряче": завдано точних ударів по важливих військових об’єктах (відео)

ЗСУ уразили низку ворожих радіолокаційних станцій

В окупованому Криму протягом декількох днів лунала низка потужних вибухів — це робота української розвідки. Понад 20 бойових об’єктів армії РФ уражено внаслідок операції.

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, під вогнем опинилися російські системи ППО, морські судна та гелікоптер.

Військові Сил оборони завдали точних ударів по позиціях солдат армії Росії.

На оприлюднених нижче кадрах зафіксовані наслідки успішної демілітаризації півострова.

Українські воїни уразили низку ворожих радіолокаційних станцій (РЛС), зокрема:

48Я6-К1 "Подльот" (2 шт.);

1Л125 "Ніобій-СВ" (2 шт.);

39Н6 "Каста 2Е2" (3шт.);

9С19 "Імбірь";

"Нєбо-СВ";

С-300ВМ;

"Нєбо-М";

59Н6-Е "Протівнік-ГЕ";

БРЛС "Мис".

Крім того, під удар потрапили пускова установка С-300ВМ, командні пункти РЛС "СТ-68" та 39Н6 "Каста 2Е2". Також пошкоджені 3 зенітно-ракетні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно С4236, буксир "Фьодор Урюпін" та гелікоптер Мі-8 противника.

Буксир “Фьодор Урюпін”

РЛС “СТ-68”

"Боротьба триває!", — прокоментували в ГУР.

Раніше "Телеграф" писав, що 18 березня російські Telegram-канали повідомили про нібито спробу наступу Збройних сил України на Бєлгородську область.