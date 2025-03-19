В Киеве слышали взрыв во время воздушной тревоги: что известно

Звуки взрыва раздались во время угрозы баллистики

В Киеве во время воздушной тревоги местные жители слыхали звуки взрыва. Громко в столице было как раз во время угрозы баллистики. Однако звуки взрывов не связаны с воздушной угрозой.

"Была баллистическая цель на Кременчуг, в Киеве слышали взрыв из-за работы наших военных", — пишут в местных пабликах. Однако до завершения воздушной тревоги лучше оставаться в укрытиях.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — писали в 16:37 Воздушные Силы ВСУ.

Воздушная тревога по состоянию на 17:02

Впрочем, баллистика была не имитационной. В Днепре во время угрозы баллистики раздались громкие взрывы, говорят очевидцы. В городских пабликах пишут, что в городе был прилет, но эта информация не подтверждена. Жители Каменского, расположенного в более чем 40 км от Днепра, также сообщают о звуках взрывов.

В Днепровском городском совете и ОВА пока не прокомментировали инцидент.

В ночь на 19 марта Россия также массированно атаковала Киевскую область. В результате атаки повреждены дома, автомобили, пострадавшие.

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне запустили много дронов по Украине — мониторинговые каналы. Накануне в Генштабе отчитались о 130 сбитых БПЛА.