В Киеве слышали взрыв во время воздушной тревоги: что известно
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Звуки взрыва раздались во время угрозы баллистики
В Киеве во время воздушной тревоги местные жители слыхали звуки взрыва. Громко в столице было как раз во время угрозы баллистики. Однако звуки взрывов не связаны с воздушной угрозой.
"Была баллистическая цель на Кременчуг, в Киеве слышали взрыв из-за работы наших военных", — пишут в местных пабликах. Однако до завершения воздушной тревоги лучше оставаться в укрытиях.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — писали в 16:37 Воздушные Силы ВСУ.
Впрочем, баллистика была не имитационной. В Днепре во время угрозы баллистики раздались громкие взрывы, говорят очевидцы. В городских пабликах пишут, что в городе был прилет, но эта информация не подтверждена. Жители Каменского, расположенного в более чем 40 км от Днепра, также сообщают о звуках взрывов.
В Днепровском городском совете и ОВА пока не прокомментировали инцидент.
В ночь на 19 марта Россия также массированно атаковала Киевскую область. В результате атаки повреждены дома, автомобили, пострадавшие.
Ранее "Телеграф" также писал, что россияне запустили много дронов по Украине — мониторинговые каналы. Накануне в Генштабе отчитались о 130 сбитых БПЛА.