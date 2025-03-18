Путин пообещал Трампу не атаковать энергетику Украины, но лишь на короткий срок

Путин уже якобы отдал распоряжение военным

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Отмечается, что эта договоренность будет действовать в течение 30 дней.

Об этом сообщили в Кремле. По данным российской стороны, Путин уже "дал соответствующее распоряжение военным".

Кроме того, в РФ заявили, что президенты США и РФ обсудили "нормализацию двусторонних отношений в свете всеобщей ответственности за стабильность в мире".

Также Путин заявил, что 19 марта должен состояться очередной обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 175 на 175 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что разговор Путина и Трампа является самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов США и РФ. По данным Reuters, она продлилась почти 2,5 часа. Представители Белого дома сказали, что движение к миру начнется с "энергетического и инфраструктурного прекращения огня", а также переговоров по прекращению огня в море и путям его реализации. Далее следует полное прекращение огня и полный мир. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.