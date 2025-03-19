После разговора с Трампом Россия масштабно атаковала энергетику Украины, — Зеленский

Как обычно, слова главы Кремля расходятся с делами

Россия ударила по энергетическим объектам Украины в ночь на 19 марта. Это произошло после разговора главы РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, где Путин пообещал не атаковать энергетику Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Глава Украины находится в Финляндии с визитом.

"Когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов. В том числе по объектам энергетики, по транспорту. Поражено было, к сожалению, две больницы — по обычной городской инфраструктуре. То есть слова Путина очень-очень расходятся с реальностью. Именно поэтому необходима оборонная поддержка нашей противовоздушной обороны. Нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней", — сказал Зеленский.

Что известно о согласии РФ не бить по энергетике Украины

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин якобы поддержал предложение Дональда Трампа относительно временного взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Эта договоренность должна была действовать в течение 30 дней. Вечером 18 марта в Кремле заявили, что Путин уже "дал соответствующее распоряжение военным".

Как сообщал "Телеграф", Трамп опроверг заявление Путина о том, что во время телефонного разговора 18 марта от него требовали прекратить военную помощь и оказание разведданных Украине. По словам Трампа, этот вопрос вообще не обсуждался.