Досталось школе. В Киеве во время тревоги раздавались взрывы (видео)

Первые кадры с места происшествия уже распространяются по сети

Во вторник, 18 марта, в Киеве раздался взрыв. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА.

По предварительной информации, обломки упали на территории школы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что экстренные службы уже направляются на место.

В сети публикуют первые кадры с места падения обломков. На видео видно воспламенение на территории школы.

По словам очевидцев, БпЛА не взорвался.

Информацию о пожаре во дворе учебного заведения подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, ученики школы во время тревоги находились в укрытии.

О повреждениях и пострадавших информация уточняется. На месте работают все экстренные службы.

В 9:49 начальник КГВА сообщил, что возгорание на территории школы ликвидировано. Далее на месте будут работать пиротехники.

Напоминаем, в 9:00 в Киеве прозвучала воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. В 9:17 местные жители услышали взрыв на левом берегу столицы. Отбой тревоги был объявлен в 9:21.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия атаковала Днепропетровщину. В Каменском слышали громкие взрывы. Из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях.