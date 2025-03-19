"Работала" в КГБ и была нардепом: где сейчас бывшая советница Януковича Анна Герман и как выглядит

В последний раз бывшего нардепа заметили в Испании

Одна из самых одиозных фигур украинской политики Анна Герман запомнилась как соратница беглого президента Виктора Януковича. Она прошла путь от журналистики до Верховной Рады, полный манипуляций и пророссийской риторики. Однако в жизни бывшей нардепки происходили трагические события — она потеряла обоих своих сыновей с разницей в шесть лет.

После побега Януковича из Украины в 2014 году нардепка исчезла из медиапространства. "Телеграф" решил выяснить, что известно об Анне Германе сейчас, где она находится и чем занимается.

Что известно об Анне Герман

Карьера будущей нардепки началась с журналистики. Она работала в разных изданиях. В частности, с 2002 по 2004 год возглавляла бюро "Радио Свобода". В 2004 году она стала пресс-секретарем тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича и руководительницей прессслужбы Кабинета Министров Украины. После этого политическая карьера журналистки стала стремительно развиваться. Герман стала народным депутатом 5-го созыва, а позже 6-го и 7-го от Партии регионов. Она также занимала должность заместителя главы Администрации Президента и советницы Януковича.

Громкие скандалы с Анной Герман

Квартира

В СМИ появилась информация в 2004 году о том, что Анна Герман якобы незаконно присвоила себе квартиру в Киеве, в доме напротив Национальной оперы. Апартаменты расположены по адресу ул. Б. Хмельницкого, 29. Раньше квартира принадлежала Роману Купчинскому — директору "Радио Свобода". Перед выездом за границу он решил продать имущество, а Герман его приобрела. Правда, она перечислила владельцу всего 20% от суммы в качестве аванса, а затем переоформила жилье на себя. Уже после переделки документов Герман прекратила общение с Купчинским и так и не выплатила остальную сумму.

Квартира Анны Герман

"Агент КГБ"

В центре громкого скандала Герман снова оказалась из-за того, что журналист Аскольд Крушельницкий обвинил ее в сотрудничестве с КГБ. По его словам, она с 1979 года работала в советских спецслужбах под псевдонимом "Тереза". Тогда обнародовали даже копию документа, удостоверяющего, что Анна Стецив (девичья фамилия Герман) дала согласие на сотрудничество с КГБ. Также в сети появилась копия доноса агента "Тереза".

Эти обвинения Анна Герман возражала и хотела подать в суд на журналиста за "клевету". Однако возможное сотрудничество нардепки с КГБ подтвердил политик Сергей Лещенко. Он опубликовал показания бывшего сотрудника ГРУ, утверждавшего, что Герман все же сотрудничала с советскими органами.

Где сейчас Анна Герман

Бывшую нардепку заметили на похоронах Леонида Кравчука в мае 2022 года. Тогда это стало неожиданностью для украинцев, ведь после 2014 года Герман не появлялась в публичном пространстве.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф

В апреле 2023 года в Телеграмм-канале Сергея Стерненко появился пост с фото Анны Герман в Испании. Бывшего депутата заметили в городе Бенидорм. Однако неизвестно, проживает ли она там на постоянной основе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Анны Герман. Первый брак будущего народного депутата был заключен, чтобы выйти из затруднения.