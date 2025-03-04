Два брака и оба мужа связаны с КГБ: что известно о личной жизни соратницы Януковчиа Герман

Первый брак будущего народного депутата был заключен, чтобы выйти из нищенского положения

Одна из самых спорных фигур украинской политики Анна Герман, потерявшая двух сыновей, вошла в историю как соратница Виктора Януковича. Ее карьера часто вызывала вопросы, а личная жизнь, которая оставалась в тени, всегда была в секрете. Муж пророссийского народного депутата — дипломат с сомнительной репутацией и бывший сотрудник КГБ, по информации польских СМИ.

В браке народный депутат был дважды в браке, один из которых был для нее лишь возможностью выйти из затруднения. "Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Анны Герман.

Что известно о первом муже Анны Герман

Первый муж будущего нардепа — Владимир Коровицын, сын чиновника КГБ. Этот союз, по словам самой Герман, являлся студенческим браком, заключенным для преодоления жизненных трудностей. Тогда она имела целью только выйти из нищенского положения. В 1979 году родился их сын Николай, впоследствии взявший фамилию отчима.

Что известно о втором муже Анне Герман

Второй муж – Сергей Герман, дипломат, журналист и писатель. Он родился 29 августа 1952 во Львове. Его отец работал директором Львовского оперного театра, а позже возглавлял клуб советско-польской дружбы в Гданьске. Сергей Герман занимал должности первого секретаря и советника посольства Украины в Польше, а также советника посольства в Грузии. В 2005 году он работал в компании "Нефтегаз Украины", а позже стал одним из руководителей департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

В 2011 году появилась информация, что Сергей Герман был агентом КГБ. Об этом писало издание LB.ua со ссылкой на польскую газету "Жечпосполитая". Сообщалось, что, работая консулом СССР в городе Гданьск, он мог быть агентом КГБ под псевдонимом Андрей. Хотя сама Герман эту информацию отрицала.

К сожалению, оба сына Анны Герман трагически погибли. Младший Роман в 2009 году в автокатастрофе в возрасте 17 лет, а старший Николай в 2015 году от инфаркта в 36-летнем возрасте.

Сергей Герман в последние годы не появляется в публичном пространстве, поэтому информация о его нынешнем местонахождении и деятельности отсутствует. Известно, что в 2011 году он представил во Львове собственную книгу "BMX: повесть о велосипеде без седла".

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