Укр

Пластические операции и парик? Как сейчас выглядит внезапно помолодевшая соратница Януковича Анна Герман

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Анна Герман часто удивляла украинцев переменами во внешности Новость обновлена 11 февраля 2025, 15:16
Анна Герман часто удивляла украинцев переменами во внешности. Фото Коллаж "Телеграф"

На свежих фото экс-регионалка выглядит сильно помолодевшей

Анна Герман — одиозная регионалка и соратница беглого президента Виктора Януковича. Она была его пресс-секретарем, а потом заняла должность замглавы Администрации президента. В свое время Герман прослыла, как большая модница и любительница люксовых вещей и аксессуаров. Недавно экс-политик снова засветилась в медиапространстве и удивила своим видом.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Анна Герман, которая активно пользуется услугами косметологов и пластических хирургов.

Анна Герман — как она сейчас выглядит

Бывшая регионалка и соратница Януковича Анна Герман на днях засветилась на Молитвенном завтраке в Вашингтоне. Именно там она попала на камеры и в сети снова стали обсуждать ее внешность. Похоже, 65-летняя политик времени зря не теряет и продолжает попытки сохранить молодость всеми возможными способами.

Анна Герман

Так, на свежих фото Анна Герман появилась в строгом черном костюме, который дополнила дорогими аксессуарами — дизайнерской брошкой на лацкане пиджака и крестиком с камнями на шее. При этом половину ее лица закрывали огромные очки в черной оправе. А вот волосы на голове Герман с короткой стрижкой-каре выглядели, как парик.

Анна Герман

К слову, на одном из фото Анна Герман выглядит вообще, как 20-летняя девушка. Однако это, скорее всего, из-за ракурса и света в кадре. На еще одном снимке Анну Герман можно заметить во время разговора с еще одной дивой украинской политики — Юлией Тимошенко, которая также побывала в Вашингтоне.

Анна Герман

Анна Герман в украинской политике

Анна Герман начинала свою карьеру, как журналистка, однако уже в 2005 году начала движение в украинскую политику. После Оранжевой революции она стала советницей и пресс-секретарем Виктора Януковича, который в то время был главой "Партии регионов". Уже в 2007 году Герман стала депутатом Верховной Рады от "Партии регионов".

Анна Герман

В 2010-2011 годах она была заместителем главы Администрации президента. В 2012 году соратница Януковича снова была избрана депутатом ВР, а в 2013 году была назначена внештатным советником Януковича.

Анна Герман запомнилась украинцам, как депутат, которая голосовала за "диктаторские законы". Она придерживалась пророссийских взглядов и была верной соратницей Януковича аж до его побега.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела соратница Януковича Анна Герман в начале карьеры. Не всегда была блондинкой с каре.

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#Партия регионов #Янукович #Анна Герман