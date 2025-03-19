Uklon переходит под контроль "Киевстар": что это значит для водителей и пользователей сервиса такси

Uklon становится частью "Киевстар". Как изменится рынок перевозок и что ждет пользователей сервиса?

То, о чем многие говорили в последние месяцы, стало реальностью. Ведущий оператор электронных коммуникаций Украины "Киевстар" объявил о подписании соглашения о приобретении 97% корпоративных прав IT компании Uklon.

Как говорится в заявлении компаний Veon и "Киевстар", завершение соглашения запланировано на апрель 2025 года после выполнения стандартных условий закрытия.

Что это значит для Uklon?

На своей странице Facebook CEO онлайн-сервиса такси Uklon Сергей Гришков прокомментировал эту новость. По его мнению, соглашение открывает перед компанией новые горизонты развития.

"Мы в Uklon получаем новые возможности для роста: от увеличения инвестиций в цифровые сервисы и создания дополнительных рабочих мест до выхода на новые рынки. Все это благодаря поддержке глобального цифрового оператора VEON, материнской компании "Киевстар"", — сказал Гришков.

Следует отметить, что после завершения сделки обе компании останутся отдельными бизнесами. Команда Uklon, как отметил CEO, будет работать под его руководством по развитию продуктов и сервисов в Украине и за ее пределами.

Почему "Киевстар" инвестирует в Uklon?

По словам представителей "Киевстар", это соглашение является частью стратегии развития интегрированной цифровой экосистемы. Uklon как лидер своей отрасли станет важным элементом для реализации этой стратегии.

"Вместе мы сможем создать общую эффективную историю, – говорится в сообщении. – Это соглашение также является важным сигналом для украинских и международных инвесторов: даже в непростые времена можно поддерживать восстановление Украины и ее экономики".

Что ожидает Uklon в будущем?

Как отметил Сергей Гришков, впереди много новостей: развитие ключевых продуктов, освоение новых рынков, интеграция и коллаборация. По его словам, Uklon начинает совершенно новую историю своего развития, которая, несомненно, будет продолжением истории успеха.

Это событие демонстрирует, как украинские компании объединяют усилия по созданию инновационных решений и развитию даже в сложных условиях. Инвестиция Киевстар в Uklon – это не только шаг к созданию цифровой экосистемы, но и пример того, как сотрудничество может предоставить бизнесу новые возможности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Киевстар хочет купить онлайн-сервис Tabletki.ua: детали сделки.