Uklon переходить під контроль "Київстар": що це означає для водіїв і користувачів сервісу таксі

Uklon стає частиною "Київстар". Як зміниться ринок перевезень і що чекає користувачів сервісу.

Те, про що багато говорили останні місяці, стало реальністю. Провідний оператор електронних комунікацій України "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо придбання 97% корпоративних прав IT-компанії Uklon.

Як зазначається у заяві компаній Veon та "Київстар", завершення угоди заплановане на квітень 2025 року після виконання стандартних умов закриття.

Що це означає для Uklon?

На своїй сторінці у Facebook CEO онлайн-сервісу таксі Uklon Сергій Гришков прокоментував цю новину. На його думку, угода відкриває перед компанією нові горизонти для розвитку.

"Ми в Uklon отримуємо нові можливості для зростання: від збільшення інвестицій у цифрові сервіси та створення додаткових робочих місць до виходу на нові ринки. Усе це завдяки підтримці глобального цифрового оператора VEON, материнської компанії "Київстар", – поділився Гришков.

Варто зазначити, що після завершення угоди обидві компанії залишаться окремими бізнесами. Команда Uklon, як зазначив CEO, працюватиме під його керівництвом над розвитком продуктів і сервісів в Україні та за її межами.

Чому "Київстар" інвестує в Uklon?

За словами представників "Київстар", ця угода є частиною стратегії з розбудови інтегрованої цифрової екосистеми. Uklon, як лідер своєї галузі, стане важливим елементом для реалізації цієї стратегії.

"Разом ми зможемо створити спільну ефективну історію, – зазначається у повідомленні. – Ця угода також є важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів: навіть у непрості часи можна підтримувати відновлення України та її економіки".

Що очікує на Uklon у майбутньому?

Як зазначив Сергій Гришков, попереду багато новин: розвиток ключових продуктів, освоєння нових ринків, інтеграції та колаборації. За його словами, Uklon починає абсолютно нову історію свого розвитку, яка, без сумніву, буде продовженням історії успіху.

Ця подія демонструє, як українські компанії об'єднують зусилля для створення інноваційних рішень та розвитку навіть у складних умовах. Інвестиція "Київстар" в Uklon – це не лише крок до створення цифрової екосистеми, а й приклад того, як співпраця може надати бізнесу нові можливості.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Київстар" хоче купити онлайн-сервіс Tabletki.ua: деталі угоди.