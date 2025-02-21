"Киевстар" хочет купить онлайн-сервис Tabletki.ua: детали сделки

Почему "Киевстар" хочет купить аптечный маркетплейс Tabletki.ua?

Крупнейший украинский оператор мобильной связи "Киевстар" во второй раз подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на получение разрешения на приобретение e-commerce сервиса Tabletki.ua. Первая попытка, предпринятая в ноябре 2024 года, завершилась отказом регулятора.

Как сообщает Forbes, согласно официальному ответу АМКУ, повторная заявка от "Киевстара" поступила 14 февраля 2025 года и сейчас анализируется на соответствие законодательным требованиям в сфере экономической конкуренции. В то же время, соучредитель Tabletki.ua Евгений Муравщик отказался комментировать ситуацию.

Первая заявка была возвращена по несоответствию Положению о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации субъектов хозяйствования. Очевидно, это связано с тем, что 47% корпоративных прав "Киевстара" находятся под арестом. Согласно закону Украины "О санкциях", находящиеся под экономическими ограничениями компании не могут получать разрешение на подобные операции.

Зачем "Киевстар" Tabletki.ua?

По оценкам Forbes, стоимость онлайн-платформы бронирования лекарства может составлять от 30 до 80 млн долларов. Такой широкий диапазон обусловлен высокой прибыльностью сервиса: маржа чистой прибыли компании за последние 12 месяцев достигла 89%.

Финансовые показатели также свидетельствуют о стремительном росте бизнеса. За девять месяцев 2024 года выручка ООО "МТПК" (юридического лица Tabletki.ua) составила 517 млн грн, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2023 года. До конца 2024 года сервисом пользовалось более 12 тысяч аптек – около 70% всего фармацевтического рынка Украины. За 2023 год через платформу было продано лекарства на 25 млрд грн, а сам сервис заработал 2% комиссии по каждой продаже.

Куда инвестирует "Киевстар"?

Приобретение Tabletki.ua – не единственное соглашение, рассматриваемое телеком-гигантом. В декабре 2024 года оператор подал заявку в АМКУ на приобретение Uklon – крупнейшего в Украине онлайн-сервиса вызова авто. В Uklon тогда объяснили, что для "Киевстара" стратегически важно расширять экосистему цифровых сервисов, выходя за рамки классического бизнеса мобильной связи.

Позволит ли АМКУ это соглашение и как оно повлияет на рынок, станет известно в ближайшее время.

Ранее Телеграф писал о том, где и как мобильные операторы будут забирать абонентов друг у друга.