Потепление спешит в Украину: какой будет погода 20 марта

Чего ждать от погоды в четверг

После аномально теплого начала марта, погода в Украине стала более прохладной и более типичной как для украинской ранней весны. Однако уже с четверга можно ждать определенного потепления.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Синоптики ожидают, что 20 марта в Украине будет прохладным, облачным, но без осадков.

По всей стране погода будет примерно одинаковой — днем стоит ждать +9…+12 градусов, а ночью столбики термометра опустятся до отметок в -3…+1 градуса. Впрочем, ночью на юге будет немного теплее — до +3. Как ни странно, но днем наиболее прохладно тоже будет на юге — в Крыму воздух не прогреется выше +9 градусов.

Синоптики ожидают, что подобная погода будет сохраняться примерно до выходных, а после этого в Украину придут дожди, которые несколько опустят температуру воздуха. Однако снегопадов уже ждать не стоит.

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал о том, какой будет погода в Украине весной. По его словам, март будет весьма прохладным, а настоящее потепление стоит ждать лишь в мае.