В Одессе раздались взрывы: что известно

Взрывы в Одессе раздались вечером в четверг, 20 марта. До этого сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА по городу.

Согласно информации мониторинговых пабликов, этой ночью ожидается 150+ БпЛА. 60+ шахедов сейчас в небе над Украиной. Первые БПЛА подлетают к Одессе с моря.

"Одесса — 3х БпЛА на город, Киевский, Хаджибейский районы", — сообщают мониторы в 22:00. "Одесса — все мопеды с моря к вам. Укрытия", — пишет в 22:07 Николаевский Ванек. 17 мопедов летит на город.

"Серия взрывов в Одессе", — пишут мониторинговые паблики в 22:16. Всего в Одессе раздалось более 15 взрывов. Часть города без света, сообщают местные жители в соцсетях.

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