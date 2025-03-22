Юноша в Кривом Роге избил обидчика матери. Как суд наказал парня

Мужчина получил черепно-лицевую травму

Парень избил обидчика своей матери в Кривом Роге, вызвав черепно-лицевую травму у мужчины. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Как отмечается на портале Единого реестра судебных решений, инцидент произошел 19 ноября 2024 года примерно в 23:00. По данным следствия, мать позвонила сыну и попросила его помочь отнести вещи от ее знакомого, с которым она проживала.

Этот мужчина, по словам женщины, регулярно пьянствовал и издевался над ней. По прибытию к указанному адресу юноша стал помогать матери собирать вещи. Однако через несколько минут у него возник конфликт с обидчиком женщины переросший в драку.

"Находясь рядом с потерпевшим юноша, стал хаотично наносить ему зажатыми в кулак руками и обутыми ногами не менее 7-10 ударов в участок головы и лица, туловища, нанеся, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы № 2218 (2198-24р. 2), телесные повреждения в виде закрытой черепно-лицевой травмы в совокупности повреждениями (синяки, перелом костей лица осложнены гемосинусом), которые по своему характеру относятся к телесным повреждениям средней степени тяжести", — говорится в документе.

Во время заседания суда юноша признал свою вину в нанесении телесных повреждений мужчине, который обижал его мать. Суд признал юношу виновным по ч. 1 ст. 122 УК Украины, по признакам умышленной средней тяжести телесного повреждения, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Однако, учитывая все обстоятельства преступления, суд установил юноше испытательный срок 2 года.

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