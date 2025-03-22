От "военного коммунизма" к НЭПу: как большевикам удалось усмирить восставших украинских селян

Почему поменялась экономическая политика большевистского режима

В самом начале 1920-х годов на широких просторах бывшей Российской империи завершался последний этап гражданской войны. "Красная" большевистская власть постепенно одерживала верх как над "белыми" россиянами, так и над национально-демократическими движениями на окраинах шестой части света. Из крепких и, как всегда было в истории империи Романовых, "братских объятий" сумели с боями вырваться только Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

В октябре 1920 года после подписания прелиминарного (предварительного) мирного договора практически завершилась советско-польская война. Армия УНР воевала на стороне варшавских властей, однако под давлением большевистских войск была вынуждена отступить за реку Збруч, где ее части поляки интернировали. По результатам войны 18 марта 1921 года в Риге был подписан мирный договор между советской Россией, ее сателлитами (советскими Украиной и Беларусью) и новорожденной Второй Речью Посполитой.

Союзнический Варшавский договор от 21 апреля 1920 года между Симоном Петлюрой и Юзефом Пилсудским перестал действовать. Западная Украина (Волынь и Галичина) оказались под властью Польши, фактически под оккупацией. К тому времени королевской Румынией уже была оккупирована Северная Буковина, юг Бессарабии, а к демократической Чехословакии по условиям Версальского договора отошло Закарпатье (Подкарпатская Русь). На всех этих украинских этнографических землях воцарилась чужеземная власть.

Беспризорные на Киевском вокзале, 1921 год

В Украине еще несколько лет шла партизанская война повстанческих отрядов с регулярной армией и карательными большевистскими органами, прежде всего в сельской местности. Последним, решающим аккордом в противостоянии Украинской Народной Республики (УНР) с советской Россией стал Второй зимний поход в октябре-ноябре 1921 года, который предусматривал помощь партизанским отрядам в Украине и организацию всенародного восстания. Однако время было потеряно, и в значительной степени из-за смены Кремлем экономической политики, особенно на селе: операция, в которой участвовали три походные группы (Бессарабская, Подольская и Волынская), завершилась поражением. И особенно трагически для украинских воинов под Базаром на современной Житомирщине, 359 из которых были расстреляны оккупантами…

Как и почему поменялась экономическая политика большевистского режима? С 8 по 16 марта 1921 года в Москве прошел X съезд Российской коммунистической партии (большевиков) – РКП(б). Главным вопросом на форуме, который собрал 1135 делегатов от 732 тысяч членов партии, был: коренное изменение политики "военного коммунизма" (одними из главных ее постулатов была фактическая ликвидация торговых отношений и принудительное изъятие продуктов у сельского населения, введение "продовольственной разверстки" — изъятия зерна) на абсолютно новый поход в русле введения Новой экономической политики (НЭП). Она предусматривала переход с "продразверстки" на "продналог", формирование рынка, легализацию торговли, кооперацию производителей, разрешение создавать частные предприятия и, наконец, введение товарно-денежных отношений. Все эти кардинальные реформы имели яркий привкус возвращения к капиталистическим элементам в экономике.

Продотряд. Картина Анатолия Наседкина, 1967 год

Еще одним важным вопросом на большевистском съезде (и коррелировавшим с катастрофической ситуацией в экономике) было решение отправить 300 делегатов на подавление антикоммунистического Кронштадтского восстания, вызванного как раз ситуацией на селе (большинство моряков были уроженцами села, украинцы составляли едва ли не половину гарнизона и личного состава на кораблях). Именно в это время в Украине, на Тамбовщине, в Сибири, на Дону и Кубани, в Поволжье бушевали крестьянские восстания. В Поволжье и на юге Украины в 1921—1923 годах был настоящий голод. Как оказалось, это была "репетиция" Голодомора в Украине в 1932—1933 годах.

Советский плакат, начало 1920-х годов

Крестьянские восстания стали реакцией на административно-хозяйственный хаос в экономике, подкрепленный действиями продовольственных отрядов, которые вместе с главным репрессивным органом – Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВНК) – часто реквизировали на селе буквально все, до самого последнего зернышка. Селяне возмущались репрессиями, направленными не только против них, но и против духовенства, ограбления и закрытия храмов.

Инструкция продовольственных трибуналов, 1920 год. ДАПО, П-4008, оп. 1, дело. 24, л. 2. Из книги "Народна війна"

Вот отрывки из обращения с призывом к восстанию против советской власти командира повстанческой группы Ангела (Тетери) от 1920 года: "Селяне! Пора зрозуміти велику кривду, що заподіяла Україні Москва. Доволі спокійно сидіти й байдуже дивитися на все, що діється навкруги. Україна палає повстанням селян і робітників проти московських варварів, що прийшли до нас з городної (міської. – С.М.) півночі, нав’язуючи свою комуну, за українським хлібом, цукром, скотиною і т.п. Селяне! Комуністи обіцяли Вам: землю, волю, мануфактуру, сіль, гас. І що ж. Замість землі і волі – звичайки (надзвичайні комісії, чекісти. – С.М.) та розстріли, взамін мануфактури комісари з московської оборки і замість гасу світите очима. Годі терпіти… До зброї селяне! До зброї! Всі на повстання! За землю і волю. За українські Установчі збори! Нехай живе велика Соборно-Самостійна Україна!… Слава атаману Петлюрі!" (ГДА СБУ, ф. 6, дело 71583-фп., л. 13).

В путеводителе к экспозиции "Народна війна" (под редакцией Романа Круцика – бывшего, уже покойного председателя Киевской городской организации Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса) читаем о развитии антибольшевистских выступлений в Украине: "…в Ново-Басанському районі діє 5 місцевих повстанських загонів і загін Ромашка, в селах стихійні виступи супроводжуються розправою над більшовицьким керівництвом: в Олішевському районі в 1921 р. збройні повстання у 5 селах… На Чернігівщині активно діяв загін махновців Щуся (500 шабель), який здійснив наскок на Костянтиноград і намагався оволодіти Ніжином. В союзі з Щусем діяли загони Галаки, Марусі і Яценка. Також через Чернігівщину пройшов рейдом інший махновський загін Кожі (300 шабель)".

21 марта 1921 года правительством Советской России "продразверстка" была официально заменена продналогом. Это и был фактический старт новой экономической политики. Совет народных комиссаров УССР вскоре издает декрет о нормах и размере налога: общая сумма налога составила вместо 180 млн пудов зерна 126 млн пудов. Очень скоро был налажен эквивалентный обмен продукцией между городом и селом. Украинский историк и политолог, профессор Александр Бойко писал: "В течение 1921—1922 годов формировалась нэповская модель организации общества, которая базировалась на концепции пути к социализму через государственный капитализм в условиях пролетарского государства. Ее составными частями были в политико-идеологической сфере – жестокий однопартийный режим; в экономике – административно-рыночная система хозяйствования".

Советский плакат времен начала периода Новой экономической политики

Период Новой экономической политики в СССР практически был завершен уже в конце 1920-х годов, страна вышла из экономического кризиса. В этот период экономический и политический плюрализм постоянно соревновались, однако государственная система, опиравшаяся на власть одной партии и тоталитарные практики, рано или поздно должна была выбросить на "свалку истории" Новую экономическую политику. Как это все происходило, читайте в ближайшее время в "Телеграфе".