Цены на сигареты вырастут на 40 грн: президент подписал закон об акцизах
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Железняк раскрыл детали скандала с законом об акцизах. Почему офис Президента так долго затягивал подписание?
22 марта 2025 года стало известно, что Президент Украины наконец подписал законопроект №11090 о повышении акцизов. Информация еще не опубликована, но подтверждается от двух источников "из международных финансовых институтов".
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп". Документ, находившийся на рассмотрении 104 дня, прошел все стадии от сопротивления до принятия.
Однако задержка с его подписанием, по словам депутата, обошлась государственному бюджету в 2,0916 миллиарда гривен. Эти средства, как утверждает Железняк, уже окончательно потеряны из-за бездействия Офиса Президента (ОП).
Законопроект предусматривает повышение акцизов, в частности, на табачные изделия, что, по подсчетам депутата, приведет к росту цен на пачку сигарет сразу на 40 гривен. Поэтому минимальная стоимость пачки сигарет в Украине составит примерно:
- 2025 год – 127,4 грн;
- 2026 год – 142,1 грн;
- 2027 год – 155,8 грн;
- 2028 год – 173,6 грн.
Планировалось, что государственный бюджет от акциза на табачные изделия получит 20 млрд. гривен в год.
Законопроект, по переходным положениям, должен вступить в силу еще 1 января 2025 года. Поскольку сегодня уже 22 марта бизнес оказался в сложной ситуации: как адаптировать свою деятельность к новым акцизным ставкам, когда сроки внедрения давно истекли? "Вот как бизнесу сейчас свою работу рассчитывать по акцизам? Опять все через одно место сделано", — возмущается Железняк.
Почему задержка стоила так дорого?
По словам депутата, прямое невыполнение Конституции из-за несвоевременного подписания закона стало причиной значительных финансовых потерь. С 1 января бюджет не получил значительные поступления, которые могли бы пойти на важные государственные нужды. Железняк отмечает, что ответ на вопрос, кто именно из Офиса Президента блокировал процесс, так и не был получен: "Мы правда так и не получили ответ, из-за кого это произошло".
По подсчетам депутата, на начало марта потери уже превышали 1,8 миллиарда гривен, а к 22 марта эта цифра выросла до 2,0916 миллиарда.
Что "дожало" Президента?
Ярослав Железняк считает, что подписание стало возможным благодаря нескольким факторам:
- Постоянное давление и публичность. Депутат систематически напоминал проблему в своем Telegram-канале, указывая на суммы потерь и ответственность Офиса Президента.
- Требования МВФ. Законопроект является частью prior action (приоритетных действий) в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, что добавило внешнее давление на власть.
- Перспектива расследования НАБУ. Реальная угроза расследования Национального антикоррупционного бюро могла стать дополнительным стимулом для ОП.
"Думаю, все же они такого хода по МВФ не ожидали", — отмечает Железняк, предполагая, что именно международный аспект стал решающим.
Подписание законопроекта #11090 стало важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, однако задержка с его принятием обнажила проблемы во взаимодействии между ветвями власти. Потеря более 2 миллиардов гривен, хаос для бизнеса из-за неопределенности со сроками и резкого роста цен на табачные изделия — это лишь часть последствий, которые теперь придется разгребать.
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