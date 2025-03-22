Цены на сигареты вырастут на 40 грн: президент подписал закон об акцизах

Железняк раскрыл детали скандала с законом об акцизах. Почему офис Президента так долго затягивал подписание?

22 марта 2025 года стало известно, что Президент Украины наконец подписал законопроект №11090 о повышении акцизов. Информация еще не опубликована, но подтверждается от двух источников "из международных финансовых институтов".

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале "Железный нардеп". Документ, находившийся на рассмотрении 104 дня, прошел все стадии от сопротивления до принятия.

Однако задержка с его подписанием, по словам депутата, обошлась государственному бюджету в 2,0916 миллиарда гривен. Эти средства, как утверждает Железняк, уже окончательно потеряны из-за бездействия Офиса Президента (ОП).

Законопроект предусматривает повышение акцизов, в частности, на табачные изделия, что, по подсчетам депутата, приведет к росту цен на пачку сигарет сразу на 40 гривен. Поэтому минимальная стоимость пачки сигарет в Украине составит примерно:

2025 год – 127,4 грн;

2026 год – 142,1 грн;

2027 год – 155,8 грн;

2028 год – 173,6 грн.

Планировалось, что государственный бюджет от акциза на табачные изделия получит 20 млрд. гривен в год.

Законопроект, по переходным положениям, должен вступить в силу еще 1 января 2025 года. Поскольку сегодня уже 22 марта бизнес оказался в сложной ситуации: как адаптировать свою деятельность к новым акцизным ставкам, когда сроки внедрения давно истекли? "Вот как бизнесу сейчас свою работу рассчитывать по акцизам? Опять все через одно место сделано", — возмущается Железняк.

Почему задержка стоила так дорого?

По словам депутата, прямое невыполнение Конституции из-за несвоевременного подписания закона стало причиной значительных финансовых потерь. С 1 января бюджет не получил значительные поступления, которые могли бы пойти на важные государственные нужды. Железняк отмечает, что ответ на вопрос, кто именно из Офиса Президента блокировал процесс, так и не был получен: "Мы правда так и не получили ответ, из-за кого это произошло".

По подсчетам депутата, на начало марта потери уже превышали 1,8 миллиарда гривен, а к 22 марта эта цифра выросла до 2,0916 миллиарда.

Что "дожало" Президента?

Ярослав Железняк считает, что подписание стало возможным благодаря нескольким факторам:

Постоянное давление и публичность. Депутат систематически напоминал проблему в своем Telegram-канале, указывая на суммы потерь и ответственность Офиса Президента. Требования МВФ. Законопроект является частью prior action (приоритетных действий) в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, что добавило внешнее давление на власть. Перспектива расследования НАБУ. Реальная угроза расследования Национального антикоррупционного бюро могла стать дополнительным стимулом для ОП.

"Думаю, все же они такого хода по МВФ не ожидали", — отмечает Железняк, предполагая, что именно международный аспект стал решающим.

Подписание законопроекта #11090 стало важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, однако задержка с его принятием обнажила проблемы во взаимодействии между ветвями власти. Потеря более 2 миллиардов гривен, хаос для бизнеса из-за неопределенности со сроками и резкого роста цен на табачные изделия — это лишь часть последствий, которые теперь придется разгребать.

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