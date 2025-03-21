Новый поток солдат или закрытие потерь? Что происходит в русской армии?

Российская армия продолжает пополнять свои ряды. В военкоматах РФ выстроились целые очереди желающих подписать контракт. Пропагандистские тезисы о "быстром заработке" и "неизбежном перемирии" могут быть основными факторами такого ажиотажа.

Как отмечает в беседе с "Телеграфом" Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ, его источники также подтверждают, что российский центр подготовки контрактников и добровольцев обучает новобранцев в течение месяца. Если военнослужащие осваивают новую военно-учетную специальность (УС), подготовка может длиться до 45 дней.

Это означает, что через два месяца российская армия получит новый поток "мотивированных" бойцов, основным стимулом для которых является финансовое вознаграждение.

Однако статистика потерь кардинально меняет картину. По словам Селезнева, ежемесячные потери российской армии составляют около 30-35 тысяч погибших и раненых. То есть новые мобилизованные фактически только компенсируют потери, не увеличивая общую численность войск.

Именно поэтому российское командование стремится максимально сократить время подготовки новобранцев, бросая их в бой без должной учебы.

Как отмечает эксперт, главная цель набора новых военных — это не столько создание боеспособных подразделений, сколько закрытие дыр в штурмовых отрядах, которые несут колоссальные потери в "мясных" атаках.

Количество не всегда означает качество, и это хорошо понимают украинские силы обороны, имеющие значительный опыт противодействия таким волнам противника.

Селезнев также отмечает, что не все россияне, которые сейчас записываются в армию, останутся там надолго. Некоторые, столкнувшись со строгой реальностью фронта, могут изменить свое решение и бежать из армии.

В то же время, в российском обществе постепенно растет осознание того, что никакого перемирия не будет. Кремль не идет на компромиссы, а война будет продолжаться.

Таким образом, несмотря на очереди в военкоматах, ситуация на фронте кардинально не изменится. Украинская армия продолжает наносить противнику серьезные потери, а базирующаяся на массовой мобилизации стратегия РФ не гарантирует ей успеха в войне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни в Саудовской Аравии состоится встреча технических групп Украины и США. Они будут обсуждать расширение режима прекращения огня.