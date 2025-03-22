Крестьянские восстания охватили Украину: как большевики изменили свою экономическую стратегию

Жесткая политика большевиков вызвала волну антибольшевистских выступлений. Почему 1921 год стал годом перемен в экономике?

Крестьянские восстания в Украине стали ответом на жесткую политику большевиков, которая предполагала насильственное изъятие продовольствия и репрессии против местного населения. Это привело к массовым выступлениям, вооруженным стычкам и формированию повстанческих отрядов.

Об этом сообщается в авторской статье историка Сергея Махуна эксклюзивно для "Телеграфа".

Господствовавший в стране административно-хозяйственный хаос обострился из-за действий продовольственных отрядов и Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВНК), которые забирали у крестьян все до последнего зерна. Кроме того, большевики совершали репрессии против духовенства, закрывали и грабили храмы, что еще больше усиливало народное недовольство.

Как отмечается в путеводителе к экспозиции "Народная война" (редакция Романа Круцика, экспредседателя Киевской организации общества "Мемориал" им. Василия Стуса), крестьянское сопротивление охватило многие регионы Украины.

В Ново-Басанском районе действовали пять местных отрядов и отряд Ромашко, в Олишевском районе в 1921 году состоялось пять вооруженных выступлений с расправами над большевистским руководством.

В Черниговской области активно действовали махновские отряды Щуся (500 сабель), которые атаковали Константиноград и пытались захватить Нежин. Вместе с ними боролись повстанцы Галаки, Маруси и Яценко, а также отряд Кожи (300 сабель), прошедший через регион рейдом.

Инструкция продовольственных трибуналов, 1920 год. ДАПО, П-4008, оп. 1, дело. 24, л. 2. Из книги "Народная война"

Под давлением кризиса 21 марта 1921 года советское правительство официально заменило продразверстку с налогом, ставшим началом Новой экономической политики (НЭП). Совет народных комиссаров УССР утвердил новые налоговые нормы: вместо 180 миллионов пудов зерна крестьяне должны были сдать 126 миллионов. Это позволило возобновить товарообмен между городом и деревней.

Украинский историк Александр Бойко отмечал, что в 1921-1922 годах сформировалась новая модель организации общества, которая предполагала постепенный переход к социализму через государственный капитализм. Она была основана на жестком однопартийном режиме в политике и сочетании административного управления с рыночными механизмами в экономике.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская история богата именами изобретателей, опережавших свое время. Одним из таких новаторов был Федор Мелес – казак, монах и мечтатель, еще в XVIII веке пытавшийся создать летательный аппарат в условиях сибирской ссылки.