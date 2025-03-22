Военная часть в Киевской области собирается потратить 27 млн грн на краску и бумагу (тендер)

Бумага должна использоваться для карт

Военная часть планирует закупить товаров на 27 миллионов гривен. Речь идет за бумагу и краску для печати.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Prozorro. Заказчиком выступает воинская часть.

В первом объявлении указано, что стоимость заказа составляет немалых денег. Сумма, согласно документу, составляет 15 миллионов 450 тысяч гривен.

Именно на эту сумму планируется приобрести бумагу. Товар хотят закупить разных размеров: бумагу для портерной печати, для печати топографических карт.

Общий вес товара, а именно бумаги для печати топографических карт, должен составить 178 тонн. А вот бумаги для портретной печати должно быть 600 рулонов.

Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг: 23 июня 2025 года. Оплата производится в форме послеоплаты за фактически предоставленные Услуги путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в пределах выделенных средств (фактического финансирования) в течение 30 календарных дней со дня подписания документов определенных в Договоре.

Закупка краски

Также та же военная планирует закупить на 11 миллионов 700 тысяч гривен материалы для печати (краска, чернила, картриджи). В смете указано, что товара должно быть 1663 штуки. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 23 июня 2025 года.

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