Китай может присоединиться к миротворческой миссии в Украине – СМИ

На следующей неделе состоится саммит поддержки Украины. Присоединится ли Китай к миротворческому процессу?

Китай рассматривает возможность приобщиться к международной миротворческой миссии в Украине. Китайские дипломаты в Брюсселе провели консультации с ЕС, выясняя, насколько такой шаг приемлем для европейских партнеров. Считается, что участие Китая может изменить позицию России по введению миротворческих сил.

Об этом сообщает WELT ссылаясь на источники в дипломатических кругах ЕС. В Брюсселе отмечают, что возможное вовлечение Китая в так называемую "коалицию желающих" может увеличить шансы на принятие Москвой международного контингента. В то же время ситуация остается "деликатной".

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал очередной саммит поклонников Украины на следующий четверг, 27 марта. "В следующий четверг мы проводим саммит коалиции добровольных", — сказал Макрон после саммита ЕС в Брюсселе.

Ожидается участие Владимира Зеленского и более 30 стран. Великобритания и Франция уже выразили готовность разместить миротворческие войска, если будет достигнуто прекращение огня.

США также планируют провести переговоры с Россией и представителями Киева о возможном перемирии. Вашингтон и Киев настаивают на 30-дневном прекращении огня, однако Москва пока не демонстрирует готовность к мирному урегулированию. Макрон заявил, что российские ночные атаки дронами и ракетами свидетельствуют об отсутствии желания закончить войну.

Остается открытым вопрос, сможет ли участие Китая повлиять на позицию Кремля и согласится ли Пекин стать частью миротворческого процесса.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на переговорах с США по Украине. Переговоры запланированы на 23 марта в Эр-Рияде.