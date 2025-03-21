Сможет ли ЗАЭС работать на Украину, если ее "возьмет под опеку" Трамп, — мнение экспертов

Конкретики по этому вопросу очень мало

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года. И хотя она не вырабатывает электроэнергию, ею заинтересовался президент США Дональд Трамп.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, сможет ли ЗАЭС работать на Украину, если ее "возьмут под опеку" США. В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Вашингтон может взять контроль над атомными электростанциями Украины.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил "Телеграфу", что из этого заявления трудно делать выводы, ведь оно достаточно неконкретное. По его мнению, речь идет не столько о ЗАЭС, сколько о компромиссе на переходный период.

— И этот компромисс будет заключаться в том, что для запуска Запорожской АЭС нужно присутствие на ней американских представителей или формальное согласование того, что Соединенные Штаты берут станцию под свое управление. Впрочем, каким образом будет реализовываться этот механизм, непонятно. Вряд ли мы получим американский "десант" специалистов атомной промышленности на Запорожской АЭС, потому что это слишком рискованно, — говорит эксперт.

Также остается непонятными еще несколько важных вопросов. Если США возьмут на себя контроль за ЗАЭС, то кто будет обеспечивать непосредственное управление станцией и при каких условиях, будет ли она присоединена к украинской энергетической сети. Еще один вопрос — если она будет запущена, будут ли получать электрическую энергию временно оккупированные территории.

Высказал свое мнение по этому поводу и председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он напомнил, что у России есть планы подключить ЗАЭС к своей энергосистеме (речь идет о линиях электропередач ЗАЭС—Кубань и ЗАЭС—Крым). Однако во время войны это очень проблематично из-за угрозы обстрелов с нашей стороны как строительства, так и построенного объекта передачи электроэнергии.

— Однако при управлении ЗАЭС США и подписании мирных соглашений вероятнее всего, что выдача электроэнергии будет осуществляться по этому сценарию (т.е., электричество может пойти оккупированный Россией Крым, где оно в дефиците. — Ред.). Потому что это уже бизнес, который будет искать, куда дороже продать свой товар, — считает Игнатьев.

Как сообщал "Телеграф", недавно Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос собственности ЗАЭС, однако слышал о возможных планах США по ее модернизации после освобождения от российских оккупантов. В то же время, он подчеркнул, что вопрос права собственности станции не подлежит никаким дискуссиям.