Киев накрыли смог и вонь. Где самая плохая ситуация с качеством воздуха 22 марта (карта)

Киевлянам советуют не открывать окна

Качество воздуха в Киеве утром в субботу, 22 марта, ухудшилось. Подобная ситуация возникла в нескольких районах.

Дарницкий район

О ситуации в Дарницком районе сообщает Telegram-канал "Реальный Киев". Там опубликовали фото — даже визуально можно увидеть, что воздух непрозрачный.

"Ужасное качество воздуха в Дарницком районе. Вонь очень сильная, дышать нечем. Окна лучше не открывайте", — говорится в сообщении.

Снижение качества воздуха в Дарницком районе подтверждают и данные сайта SaveEcoBot. По состоянию на 7:00, 22 марта индекс качества воздуха (AQI) заметно ухудшился. В частности, на улице Архитектора Вербицкого, 26 уровень загрязненности воздуха вредный — 171 PM2.5.

Днепровский район

Также ухудшилось качество воздуха в Днепровском районе. По адресу Харьковское шоссе, 7/1, оно оценивается в 162 PM2.5.

Где самый высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве

По состоянию на 7.00 22 марта очень вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Святошинском районе. На улице Булгакова оно ухудшилось до 216 PM2.5.

Почему загрязняется воздух

Частицы PM2.5 – это любые твердые объекты, диаметр которых не превышает 2,5 микрометра. Они находятся в воздухе и способны попадать в дыхательные пути.

Это может быть обычная пыль, пыльца растений или частицы, содержащиеся в выхлопных газах. Ситуацию может усугублять то, что с наступлением теплой погоды жители частного сектора и сел сжигают мусор и сухую растительность. Также большое влияние на чистоту воздуха оказывает транспорт.

Как сообщал "Телеграф", на выходных в Украину возвращается тепло. Местами воздух прогреется до +20 градусов.