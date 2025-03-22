Бельгия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Сине-желтые проведут вторую игру с Бельгией в гостях

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины по футболу сыграет второй поединок против команды Бельгии в рамках стыкового раунда Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия — Украина.

В прямом эфире в Украине ответный матч Бельгия — Украина покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

В Интернете за ходом игры онлайн можно следить на сервисе по подпискам: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" (стоимость от 129 грн/месяц). Бесплатно посмотреть встречу Бельгия — Украина можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Матч Бельгия — Украина состоится в Генке (Бельгия) на стадионе "Луминус Арена". Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Добавим, что в первом матче украинцы сенсационно победили Красных дьяволов со счетом 3:1.

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины неудачно выступила в Лиге наций, заняв второе место на групповом этапе в дивизионе B. Таким образом, Сине-желтые пробились в стыковой раунд за право подняться в дивизион А. К слову, победитель 2-матчевого противостояния с Бельгией выйдет в дивизион A, проигравший будет выступать в дивизионе B.

Ранее главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал заявку на мартовские матчи, правда, украинцы уже успели потерять основного центрбека, а по итогам первой игры — двух правых защитников — Коноплю и Сыча.