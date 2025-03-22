"Телеграф" рассказывает, что думает искусственный интеллект об отношении украинцев к певице-предательнице

Ани Лорак была коренной жительницей Украины, родом из Черновцов, а с 2014 года предала родину и сейчас подпевает путинскому режиму в России. Каролина Куек (настоящее имя) ни разу прямо не высказывалась о войне, а это свидетельствует о том, что певица избегает открытых заявлений, позиционируя себя как "голубь мира" и подчеркивая, что музыка вне политики. Но смогут ли ее простить украинцы, кумиры, которые когда-то фанатели от песен этой звезды?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом, какая вероятность того, что в Украине могут простить Ани Лорак. Нейросеть назвала три причины, почему это может произойти. Ниже мы разбираем каждую из них.

Должна признать свои ошибки

Чат Grok пишет, что Ани Лорак должна публично стать на сторону Украины и осудит действия Владимира Путина на весь мир. Нейросеть пишет, что певица может участвовать в благотворительности, например донаты на армию. Ключевым может стать искреннее покаяние и действия, вместо громких слов.

Однако с прощением могут возникнуть и помехи. Украинцы возмущены тем, что совершила российская армия, ведь люди потеряли близких, а действия Куек (Ани Лорак) воспринимаются, как предательство народа и страны.

Время расставит все на свои места

Нейросеть предполагает, что прощение Ани Лорак может произойти после окончания войны, а сейчас это невозможно, потому что мнения в украинцев разные, они разделены. Народ сможет простить ей предательство и концерты в России, пока в Украине умирали люди. Однако на это уходит много времени.

Кстати, "Телеграф" рассказывал, где сейчас Юрий Фалеса, который был продюсером и любимым мужем Лорак

Grok пишет, что трудно будет иметь любой диалог пострадавшим от войны, а таких много. Хотя в нашей стране каждый второй имеет последствия полномасштабного вторжения, поэтому процент готовых к ее покаянию может быть мал.

Изменение поведения и проукраинская позиция

Искусственный интеллект пишет, что были случаи, когда звезды занимали неправильную и противоречивую позицию и становились на сторону врага, но приехали в Украину и пользуются популярностью среди народа. К примеру, Екатерина Кузнецова, украинская актриса, известная по роли Саши в сериале "Кухня", имеет выразительную позицию относительно войны в Украине. После полномасштабного вторжения России в Украину она публично выразила поддержку своей родине, осудила агрессию России и переехала из Москвы.

Поэтому опять же таки Лорак должна публично признать свои ошибки, чтобы украинцы смогли ее простить.

Что известно о гражданской позиции Лорак

После 2014 Ани Лорак переехала в Россию, но периодически возвращалась в Украину с концертами. В то же время, активисты неоднократно срывали ее выступления, поскольку певица открыто поддерживала путинский режим и продолжала зарабатывать деньги в Украине, игнорируя критику.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против ряда украинских исполнителей, которые сотрудничали со страной-агрессоркой, среди них была и Лорак. Певица ни разу не осудила полномасштабное вторжение РФ, а время от времени делала общие заявления о "мире".

В марте 2023 года в российских СМИ появилась информация, что предательница подала документы для получения гражданства РФ. Однако сама исполнительница это не комментировала.

В прошлом году Владимир Зеленский лишил государственных наград артистов, которые распространяют российскую пропаганду. Среди них была Ани Лорак, Таисия Повалий и другие исполнители, ставшие на сторону врага.