Сидел в СИЗО, потерял сына и лишился гражданства: куда пропал экс-лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан

В 2015 году против Корбана было возбуждено 7 уголовных производств

Украинский политик и бизнесмен Геннадий Корбан, как и бывший нардеп Вадим Рабинович, был лишен гражданства нашей страны. Но это решение правительства вызвало бурную реакцию среди населения, да и сам экс-глава "УКРОПа" подавал в суд, чтобы его оспорить.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о деятельности Геннадия Корбане и где он может быть сейчас. Мы узнали некоторые подробности.

Геннадий Корбан — что о нем известно

Украинский политик Геннадий Корбан родился в 1970 году в Днепропетровске, где окончил школу и горный институт по специальности "экономист". После службы в армии Геннадий уехал в Москву, где продолжил получать высшее образование и работал брокером в бирже "Центр союз".

Геннадий Корбан владел несколькими бизнесами

В 1992 году Корбан вернулся в Днепропетровск и создал свою брокерскую контору, затем учредил компанию ОАО "ИК Славутич Капитал". С 2005 года входил в состав наблюдательного совета компании "Укрнафта". Бизнес Корбана был ориентирован на первичную приватизацию, торговлю ценными бумагами и строительство недвижимости.

Политическую деятельность Геннадий Корбан начал с 2013 года, когда получил должность вице-губернатора Днепропетровской области. Через год на Востоке Украины начались боевые действия и Корбан начал активно выступить против российской агрессии и сепаратистских проявления в регионах.

Геннадий Корбан баллотировался в мэры Киева

После ухода из Днепропетровской ОГА, политик в 2015 году возглавил политическую партию "УКРОП", от которой выдвигался на выборы в Верховную Раду в Чернигове, но проиграл Сергею Березенко от БПП. В том же году Корбан баллотировался в мэры Киева, но получил 2,61% голосов избирателей.

Геннадий Корбан был лидером партии "УКРОП"

В 2014—2015 годах Геннадий Корбан входит в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус", а в 2019 году журнал "НВ" назвал его самым влиятельным человеком Днепра.

Геннадий Корбан был назван самым влиятельным человеком Днепра

Почему Геннадий Корбан попал в СИЗО

В октябре 2015 году украинский бизнесмен Геннадий Корбан был задержан сотрудниками СБУ в Днепре. По его словам, против него было возбуждено 7 уголовных производств и все они касались его деятельности на посту замгубернатора Днепропетровской области. И в конце года Корбана отправили в СИЗО.

Геннадий Корбан сидел в СИЗО, Фото: УНИАН

За это время партия "УКРОП" отстранила его от руководства. Весной 2017 году суд выпустил Геннадия Корбана, сняв с него все обвинения. Политик выехал в Израиль, а в декабре того же года снова вернулся в Украину.

Геннадий Корбан потерял сына в ДТП

Украинский политик Геннадий Корбан в 2021 году потерял в ДТП 16-летнего сына Льва. Это произошло в Днепропетровской области возле села Новоалександровка. Сын политика погиб вместе с одноклассницей во время катания на внедорожнике багги, их тела обнаружили в реке Мокрая Сура.

ДТП, в котором погиб сын Корбана

По предварительным данным, молодые люди хотели заехать на мост, но не справились с управлением и упали в реку. Выбраться они не смогли, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.

Куда пропал Геннадий Корбан и что о нем известно

Когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, Геннадий Корбан стал главой территориальной обороны Днепра. Но в июле 2022 года, когда политик хотел въехать в Украину, пограничники изъяли у него паспорт. Основанием таких действий пограничников стал президентский указ о лишении его гражданства Украины.

Геннадия Корбана лишили украинского гражданства

На своей странице в Facebook Геннадий Корбан отметил, что это нарушение его конституционных прав и он не понимает, как в такое тяжелое время, когда по Украине воют сирены, правительство устраивает "разборки". Чтобы обжаловать решение президента, Корбан подавал иски в международные суды.

Геннадий Корбан сейчас в Европе и оспаривает решение Зеленского

После неудачной попытки вернуться в Украину, политик уехал в Лондон (Великобритания). А на сайте Кабмина появилась петиция с просьбой вернуть гражданство главе территориальной обороны Днепра и она набрала быстрыми темпами более 25 тысяч голосов, поэтому Зеленский ее рассмотрел.

Городской голова Днепра Борис Филатов в интервью в 2023 году рассказал, что Геннадий Корбан сейчас в Европе и постоянно меняет место жительства и оспаривает решение о лишении гражданства. Формально он остается руководителем штаба совета теробороны города Днепр.

Геннадий Корбан формально является главой терробороны Днепра

Политик активно ведет свою страницу в Facebook, продолжая поддерживать украинскую армию, а также освещает новости Днепра и комментирует важные политические новости, касающиеся войны в Украине.

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