Как в СССР представляли будущее. Что из прогнозов советских футурологов сбылось

Кое-что сбылось

Жизнь в СССР, к которой имела несчастье принадлежать и Украина, жестко контролировалась властями, которые следили, чтобы никто не выделялся из общей массы, ни видом, ни мыслями. Однако нельзя запретить людям мечтать — жители Советского Союза представляли будущее полным технических достижений и открытий.

"Телеграф" рассказывает, каким в СССР представляли жизнь через десятилетия. Сейчас мы живем в том "будущем", о котором мечтали в Союзе. Какие-то представления оказались близки к реальности, но большинство не сбылись.

В 1960 году в СССР появился диафильм (разновидность слайдшоу, сопровождаемая титрами) под названием "В 2017 году". Его создатели попытались вообразить мир будущего.

Они предположили, что ученые XXI века смогут создать особую технологию для контроля климата и даже изменения направлений рек. Еще одной идеей было проложение сухопутного пути между Азией и Северной Америкой через Берингов пролив. Предполагалось, что ученые откроют альтернативные источники энергии, которые позволят строительство подземных городов.

Советские футурологи (те, кто пытается спрогнозировать будущее) были уверены, что уже в начале 21 века появятся фотонные ракеты, атомные поезда, телевидеофоны, разные работы-помощники. Они ожидали, что человек сможет управлять климатом, построит подземные города в Заполярье и плавучие детские сады.

Что касается "телевидеофонов", то эти представления сбылись, воплотившись в современные смартфоны. Также не ошиблись советские люди по поводу роботов-помощников — сейчас существуют работы-пылесосы и технологии "умный дом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему у советских женщин не было целлюлита. В советское время этой проблемы вообще не существовало.