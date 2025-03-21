За нее просят более 1,5 млн грн: на продажу выставили эксклюзивную картину из СССР (фото)

В объявлениях появилась ценная картина советского художника, она в хорошем состоянии

В Украине продают уникальную картину советского художника, которая до сих пор достаточно хорошо сохранилась. Для любителей ретро-вещей и коллекционеров это может быть хорошим подарком.

Подходящее объявление появилось на популярном сайте купли-продажи. Как отметил автор, это эксклюзивная работа художника Лазаря Логина, которая называется "Вставай тоже, мама".

Картина "Вставай тоже, мама" Картина "Вставай тоже, мама" Картина "Вставай тоже, мама"

Данная картина, которая была подарком художника своей жене, является бесценной частью истории искусства СССР и единственная в Украине. Важно отметить, что есть еще одна версия картины, которая находится за границей. Она отличается от этой, поскольку на ней изображена мать без ребенка.

Это произведение искусства не только предмет коллекционирования, но и шанс владения частью истории советского искусства. Цена картины составляет 1 777 333 грн.

Несмотря на свой возраст, картина достаточно хорошо сохранилась, хотя имеет незначительные дефекты. Однако это еще больше подчеркивает его ценность.

Картина "Вставай тоже, мама" Картина "Вставай тоже, мама" Картина "Вставай тоже, мама" Картина "Вставай тоже, мама"

Для поклонников антиквариата и искусства работа Логина станет настоящим сокровищем!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в интернете появилось разместившееся объявление для любителей ретро-автомобилей и коллекционеров. Продавец предлагает масштабные модели автомобилей СССР в соотношении 1:43. Коллекция содержит как гражданские, так и служебные автомобили – от такси до карет скорой помощи, в то же время их состояние хорошо сохранилось.

Также на аукционе продается один из первых компьютеров, созданных в Украине в 1993 году. Речь идет об учебно-игровом компьютере "Олимпик-С". Он укомплектован с документами и оригинальной коробкой, как отметил автор.