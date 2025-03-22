Зеленский посетил фронт в Донецкой области. Встретился с командирами и наградил бойцов (видео)

Командиры доложили о первых результатах работы "Линии дронов"

Владимир Зеленский в субботу, 22 марта, посетил украинских защитников на фронте. Президент Украины побывал в Донецкой области.

Соответствующие видео появились в его Telegram-канале. Глава государства посетил командный пункт тактической группы "Покровск". Зеленский встретился с командирами "Линии дронов", объединившей лучшие беспилотные подразделения ВСУ.

Также президент заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке и выполнении задач. Он вручил нашим защитникам государственные награды.

"Командиры Мадяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы "Линии дронов" во время операции на Курщине, а также Донецком и других важных направлениях", — говорится в сообщении.

Что такое "Линия дронов"

Проект "Линия дронов" – это стратегическая инициатива, направленная на создание сети беспилотных систем, которые обеспечат тотальный контроль поля боя. Его главная цель – создание баланса между беспилотными системами и пехотой.

Как рассказывал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Олег Гончарук, для этого будут использовать новейшие технологии и новые решения. Это должно обеспечить масштабирование потерь врага.

В рамках проекта не создаются новые подразделения, а производится масштабирование наиболее эффективных. В частности, к нему привлечены полки К-2, "Рарог" и "Ахиллес", подразделение ГНСУ "Феникс" и бригада "Птицы Мадяра".

Как сообщал "Телеграф", 21 марта Зеленский сделал ряд важных заявлений. Он и президент Чехии Петр Павел дали общий брифинг.